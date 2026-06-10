三集瑞-KY5月營收1.3億元，完成Nvidia、Intel、AMD送樣認證。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件電感廠三集瑞-KY（6862）公告5月營收1.3億元，累計前5月營收7.43億元；三集瑞-KY表示，受全球記憶體缺貨影響、5月營收衰退，不過，目前已完成Nvidia、Intel、AMD等國際級大廠客製化設計與送樣認證，未來將隨客戶拉貨時程而啟動放量。

三集瑞-KY表示，目前全球DDR記憶體供應仍處於相對緊張狀態，連帶影響NB/PC、顯卡與智慧型手機等終端應用市場的供料節奏，部分客戶因關鍵零組件供應不足而調整拉貨進度，致使部分訂單出貨時程遞延，不過需求並未消失，後續仍須持續觀察記憶體供給狀況及客戶拉貨恢復進度，對今年整體營運表現維持審慎中性的看法。

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不過，三集瑞-KY仍持續積極擴大高階應用佈局，截至5月止各應用領域營收占比分別為:AI/伺服器35.91%、電池備援電力模組（BBU）7.48%、車用4.34%、消費電子產品45.37%、其他6.90%，其中又以AI/伺服器產品成長幅度最為明顯，隨著AI市場快速擴增，供電架構將由傳統方案進一步朝400V至800V高壓直流（HVDC）方向發展，為因應AI伺服器機櫃高功率密度與節能需求，三集瑞採用高性能磁性材料，積極開發高功率密度客製化磁性元件，並佈局應用於高壓直流供電系統及固態變壓器（SST）等新世代電源架構，以滿足高絕緣、高效率及高可靠度需求。

另一方面，隨著AI GPU功耗由過去數百瓦快速提升至1200W甚至2000W以上，對電源系統及磁性元件規格提出更高要求，三集瑞持續投入高耐壓、大電流、低損耗磁性元件開發，其中SST可將電力傳輸效率提升至98%，大幅降低能源損耗，以因應新一代AI伺服器對供電效率與穩定性的需求，並掌握AI運算基礎設施升級所帶來的市場商機，為未來營運成長增添新動能。

此外，電池備援電力模組（BBU）今年也開始貢獻營收，由於BBU供應鏈具有高度技術門檻與漫長驗證週期，近年提前投入相關產品開發與客戶佈局，已陸續通過國際級CSP廠及伺服器代工廠驗證，由於AI伺服器功耗快速提升，BBU功率需求已由過去5.5kW、8kW大幅提升至13kW以上，帶動高功率電感需求同步成長。

三集瑞-KY表示，自掛牌以來即持續聚焦AI、伺服器、BBU及車用電子四大成長領域，雖然短期PC市場需求仍受產業景氣影響，然高附加價值的AI伺服器及BBU電源模組產品已開始進入收成階段，進一步帶動產品結構優化與提高產品單價（ASP），隨著AI運算規模持續擴大，相關電源系統對高效率、高功率密度磁性元件的需求將進一步提升，成為未來營收成長助力。

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