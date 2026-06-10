AI股經歷數月最糟時期 拋售反是買點而非警訊 外媒曝三個原因

AI股票交易經歷數月以來最糟糕的時期，有外媒報導，此波拋售可能是一個買入良機。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）股票板塊剛剛經歷數月以來最艱難的時期。在連續九週上漲後，美國和全球主要股指上週回落，拋售潮在上週五（5日）達到頂峰，那斯達克指數下跌約4.2%，創下自2025年初以來的最大單日跌幅。AI晶片股受衝擊最大，整個半導體板塊單日跌幅約10%。外媒The Motley Fool 周二（9日）報導，AI股票交易經歷數月以來最糟糕的時期，有三個原因表明，此波拋售可能是一個買入良機，而非是警訊。

儘管科技公司公佈創紀錄的業績，但並未上調其人工智慧晶片的全年預期；5月份就業報告優於預期，推高債券收益率，並再次引發人們對可能升息的擔憂；中東局勢再度緊張，加劇市場的不安情緒。週五美國上市晶片製造商的市值蒸發了約1.3兆美元。

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但這些股票背後的企業看起來依然健康穩健。股價一度反彈，納斯達克指數週一上漲約0.9%，此前領跌的股票帶動了反彈。但在周二，該板塊的謹慎情緒再次浮現。

以下三個原因表明，上週的下跌可能是一個機會而不是一個警告。

1. 科技巨頭巨額支出並未放緩

首先值得注意的是，人工智慧領域的巨額投資似乎才剛開始。美國四大雲端營運商（亞馬遜、微軟、Google、Meta），計劃在2026年總共投入約7000億美元用於資料中心及其配套晶片的資本支出，幾乎是2025年支出的兩倍。而且，這四家業者中有三家在4月下旬發布的財報中實際上提高這些計畫。

這筆資金的大部分直接流向了上週被拋售的晶片設計商，而且其中相當一部分已經售出。在博通公司截至2026年5月3日的第二財季財報電話會議上，博通管理層重申，預計其人工智慧晶片收入將在2027財年超過1000億美元，並指出包括Google、OpenAI和Anthropic在內的一小部分大型客戶的需求有所下降。整個晶片產業經歷幾個艱難的交易日並不會改變訂單簿的狀況。

2. 主流科技企業仍在快速成長

上週的拋售與這些大公司的業績表現關係不大。輝達上月公佈2027財年第一季（截至2026年4月26日）的業績，創歷史新高。營收年增85%，達到創紀錄的816億美元；資料中心業務成長92%；管理層預計本季營收約910億美元。此外，該公司還提高了股息，並向股票回購計畫追加了800億美元。

輝達創始人兼首席執行長黃仁勳在公司第一財季收益報告中表示：人工智能工廠的建設是人類歷史上規模最大的基礎設施擴張，正在以驚人的速度加速推進。

3. 股票估價已回歸理性

這次回檔也起了一定的作用，讓那些估值迅速攀升的股票降溫。半導體股票在今年首季一路飆升，光是輝達一家公司在下跌過程中市值就蒸發了近2800億美元。經過調整後，這些數據看起來比一段時間以來都更合理。舉例來說，輝達股價約為208美元，較5月中旬的高點下跌約12%，市盈率約為32倍。對於一家年營收成長率仍超過80%的企業來說，這樣的估值倍數似乎不算高。

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