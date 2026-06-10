美股「貪婪指數」仍處「恐懼」區間 投資情緒續下滑

美股納斯達克指數暴跌250點，投資人情緒進一步下滑，「貪婪指數」仍處於「恐懼」區間。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美股納斯達克指數暴跌250點，投資人情緒進一步下滑，「貪婪指數」仍處於「恐懼」區間。

CNN財經恐懼與貪婪指數（The CNN Money Fear and Greed index）顯示整體股票市場情緒進一步下滑，週二該指數仍處於「恐懼」區域。週二，該指數讀數為33.5，仍處於「恐慌」區域，而前一讀數為39.9。

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恐懼與貪婪指數衡量的是當前的市場情緒。它基於的前提如下：恐懼情緒高漲會對股價造成壓力，而貪婪情緒高漲則會產生相反的效果。該指數由七個等權重指標計算得出。指數範圍為0到100，其中0代表極度恐懼，100代表極度貪婪。

週二（9日）美國股市漲跌互現，那斯達克指數盤中下跌約250點。由於以色列和伊朗停止空襲，原油價格週二大幅下跌。

經濟數據方面，美國4月貿易逆差收窄至559億美元，低於上月修正後的566億美元，也低於市場預期的561億美元。 ADP數據顯示，截至5月23日的四週內，美國私人企業平均每週新增就業人數2.9萬個。

週二，道瓊斯指數收盤上漲約86點，報50872.11點。標準普爾500指數下跌0.26%，報7386.65點；那斯達克指數下跌0.97%，報25678.82點。

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