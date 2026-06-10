台積電到底有多強？傳銀行寧可利率倒掛也要搶3兆存款 背後真相曝光了

金融圈傳出，部分銀行為爭取台積電資金，提供的存款利率超過某些放款利率，出現罕見的利率「倒掛現象」。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕近日，市場傳出台積電在銀行體系存款規模超過3兆元，不僅成為銀行間拆借資金的重要對象，金融圈更盛傳，部分銀行為了爭取台積電資金，開出的存款利率甚至高於部分放款利率，出現罕見的「利率倒掛」現象。對此，中央銀行總裁楊金龍10日在立法院坦言「我也很納悶」，央行內部確實討論過相關情況。

市場人士指出，這起事件反映出，不只是台積電現金部位龐大，更凸顯出全球資本市場「信用兩極化」的新趨勢。在地緣政治風險升高、全球經濟充滿不確定性的環境下，資金正加速流向少數具備穩定獲利能力、產業地位難以撼動的頂級企業。對銀行而言，台積電不僅是存款客戶，更是極具價值的戰略合作對象。

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據報導，楊金龍今（10）日赴立法院財政委員會備詢時，針對近期金融市場多項異常現象進行說明。民進黨立委郭國文質詢指出，台積電在銀行體系擁有超過3兆元存款，如今卻傳出有銀行反過來向台積電「借錢」，甚至願意提供高於部分放款利率的存款條件，形成存放款利率倒掛的特殊現象。他質疑：「銀行以高於放款的利率去爭取存款，合理嗎？」

楊金龍回應表示，確實曾聽聞相關情況，也曾與央行同仁討論，但對於部分銀行的做法，「我也很納悶」。他分析，背後最主要的原因，在於台積電擁有極強的全球議價能力。作為全球最重要的先進晶圓代工廠，台積電不僅在國際市場享有極高知名度，更具備無可取代的產業地位，使其能夠獲得極為優渥的資金條件。

除了台積電議題外，近期台股熱絡也引發市場對流動性的關注。央行6月3日標售364天期定期存單時，意外出現四年來首度未足額發行情況。楊金龍表示，主要受到三項因素影響，包括報稅季節帶動資金需求增加、AI產業熱潮推升企業融資需求，以及股市交易熱絡吸引大量資金投入。

對於市場擔憂資金過度湧入股市，是否將衍生金融風險，楊金龍表示，目前資金流入股市速度確實加快，但距離系統性風險仍有相當距離，主管機關也持續密切關注市場變化。

外資動向方面，自6月以來外資賣超台股並匯出資金逾50億美元。楊金龍指出，相較於外資在台持有部位的整體規模，這樣的金額並不算大。他認為，台股具備高殖利率優勢，長期以來深受外資青睞，在市場位處相對高檔時，資金進出擴大屬於正常現象。近期股市回檔反而是健康修正，市場不可能一路上漲，適度整理有助於長期穩定發展。

針對央行日前報告中提及「AI過熱跡象」，是否代表官方認為AI泡沫風險升高，楊金龍特別澄清，相關內容引述自國際貨幣基金（IMF）報告，並非央行本身對市場的判斷。

房市政策方面，市場高度關注央行6月18日理監事會議是否進一步加碼選擇性信用管制。楊金龍今日明確表示，「選擇性信用管制就到這裡」，暗示現行第七波房市管制措施將暫時維持，不會再進一步收緊。不過，對於未來是否可能鬆綁相關措施，他並未正面回應。

至於利率政策，市場對央行是否升息看法分歧。部分外銀認為，在股市熱絡與通膨升溫背景下，央行可能進一步升息。楊金龍表示，市場確實存在不同預測，也有機構認為利率將按兵不動，央行會綜合考量各項因素後做出決策。

他指出，儘管5月消費者物價指數（CPI）年增率有所擴大，但國內外多數機構仍認為台灣整體通膨相對溫和。根據預估，今年全年CPI年增率約為1.93%，仍低於2%的通膨警戒線。

楊金龍進一步說明，若通膨壓力具有持續性，甚至可能影響民眾未來通膨預期，提前升息確實是較佳選擇；但若只是短期因素導致價格波動，則未必需要透過升息因應。他強調，若推升物價的主因來自國際能源價格等供給面因素，政府透過凍漲油電價格等措施穩定民生物價，往往比單純依賴升息更有效。

從台積電存款利率倒掛，到AI熱潮帶動資金需求，再到股市與房市政策調整，台灣金融市場正處於多重力量交織的關鍵時刻。而台積電憑藉其全球領先地位，展現出的驚人議價能力，也再次成為市場關注焦點。對銀行而言，這不只是爭奪一筆大型存款，而是一場圍繞「超級企業」展開的新型態競爭。

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