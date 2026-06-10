波音5月交付60架客機，年增33％。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國飛機大廠波音公司（Boeing）今（10日）公布最新營運數據，5月共交付60架商用噴射客機，較去年同期成長33%。

《路透》報導，波音5月交付的飛機中有51架為暢銷機型737 MAX，創下自2024年12月恢復生產以來的單月最高交付量。波音目前正將737系列客機的月產量由42架提高至47架，預計於今年夏季完成產能提升。

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在訂單方面，波音5月新增27架訂單，其中包括14架737客機，未來將改裝為軍用飛機，客戶身分尚未公開。此外，德國漢莎航空（Lufthansa）也下訂10架787夢幻客機（Dreamliner）。

然而，波音5月同時遭遇16架737 MAX訂單取消，使當月淨新增訂單數降至11架。

累計今年前5個月，波音已交付250架飛機，其中737 MAX占198架，為交付主力機型。5月交付機型還包括6架787夢幻客機、1架777貨機以及1架767貨機。

波音指出，787客機的交付作業持續受到高端客艙座椅認證延遲影響。這也是該機型目前面臨的主要供應鏈與認證挑戰之一。

截至5月底，波音今年累計獲得324架新訂單，扣除29架取消或轉換訂單後，淨新增訂單達295架。同期未完成訂單（Backlog）總量為6178架。

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