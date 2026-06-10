貿聯全方位強化AI能力 砸268億元收購Interplex Datacom

貿聯-KY總經理鄧劍華（左）說，透過整合Interplex相關業務，集團將進一步鞏固於資料型、整合型資料中心基礎設施領域的市場地位。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕線束大廠貿聯-KY（3665）董事會於今日決議與Blackstone Inc. 及其附屬公司所管理之基金投資的公司簽署股份買賣協議，以現金收購Interplex集團的資料通訊業務Interplex Datacom，本次交易企業價值為8.5億美元（約新台幣268.77億元），依股份買賣協議約定，在特定條件達成下，於後續年度支付。

貿聯-KY總經理鄧劍華說，透過整合Interplex相關業務，集團將進一步鞏固於資料型、整合型資料中心基礎設施領域的市場地位，提供更完整的解決方案組合，包括創新客製化互聯解決方案、高精密機械產品方案，並提升相關製造能力，持續推動產品朝向更高複雜度及更高附加價值的方向，是貿聯30年發展歷程中的最新重要策略佈局。

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Interplex Enterprise Datacom（Enterprise Datacom）總部位於新加坡，為全球領先的資料中心基礎設施創新客製化互聯解決方案及高精密機械產品供應商。公司於全球7個國家設有據點，擁有超過2500名員工，並透過6座製造基地及1座技術創新中心提供客戶最佳化互聯解決方案。生產據點遍及中國、越南、馬來西亞及泰國等地。截至2026年3月31日止的12個月期間，營收約3.92億美元。

貿聯集團此次收購Enterprise Datacom業務，主要基於五大策略考量。首先，強化集團在資料中心、連線技術及基礎設施領域的布局；其次，取得創新客製化互聯解決方案及高精密機械產品技術，進一步擴充產品組合，推動產品朝向更高複雜度及高附加價值方向發展；第三，提升集團於精密基礎加工相關技術的能力與市場地位，支援現有半導體設備、機櫃、醫療裝置及系統整合組裝等事業發展；第四，整合全球製造據點與技術能力，就近服務客戶需求，縮短產品開發週期，並提升共同開發創新解決方案的能力；第五，取得具價值的客戶基礎，創造立即性的交叉銷售機會。

鄧劍華說，集團過去已成功完成多起跨國併購案，具備整合經驗與能力。本次交易預計於完成合約約定交割條件後，於2026年下半年完成交割。

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