前進越南！先進材與越南CT UAV簽署無人機產學合作

產官學研代表齊聚越南胡志明市，透過論壇深入研討半導體前瞻技術與綠色材料的永續未來。（明新科大提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全球半導體產業正迎來技術突破與淨零碳排的雙重挑戰。先進材股份有限公司邀集國內產學研界的專家學者，前進越南胡志明市舉辦「半導體下世代技術暨綠色材料永續論壇」，除分享台灣在半導體永續材料的創新實力，並與當地頂尖企業CT Group旗下的CT UAV，正式簽署無人機產學合作協議。

這場論壇聚焦半導體技術發展、減碳商品化與實務人才培育，國立清華大學和明新科技大學共同協辦，越南當地有200餘位產官學研人士參加，如越南肯特大學10位教授與會。

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先進材公司創辦人徐惇穎（左2）頒發感謝狀予明新科大校長呂明峯（左1）、清華大學林本堅博士（右2）及美利堅大學蘇義淵博士（右1），感謝3位講者分享半導體產業發展、人才培育及減碳永續等專業觀點。（明新科大提供）

會中邀請清大半導體研究學院院長、中研院院士林本堅，解析半導體產業成長的要素；國際環境法專家蘇義淵針對減碳措施商品化提出建言；明新科大校長呂明峯則以「如何提升半導體產業實務人才之培育量能」為題發表演說。

除了前瞻的專題分享，先進材公司也於論壇發表最新的「竹纖維生質複合材料」，展現永續材料導入半導體級高科技應用的成果。

在多位駐外代表與產學貴賓的見證下，先進材、越南 CT UAV 完成簽約儀式，聚焦無人機（UAV）領域的技術開發。出訪團隊隨後更前往 CT Group 總部召開工作會議，針對技術對接與人才聯合培訓進行實質協商。

明新科大校長呂明峯（右起6人）、駐胡志明市台北經濟文化辦事處副處長王金蘭、CT Group - Vice President Mr. Quang、清大林本堅博士、先進材創辦人徐惇穎及美利堅大學蘇義淵博士，共同見證台越在半導體、綠色材料與人才培育的合作成果。（明新科大提供）

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