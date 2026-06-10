台灣虎航5月營收年增22%，創同期新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台灣虎航5月受惠班次數增加13%，載客率近90%，單月營收15.2億元，年增約22%，創下歷史同期新高。

台灣虎航指出，受惠第一季整體出遊熱絡帶動旅運需求，累計1至5月班次數較去（2025）年同期增加15%，平均載客率維持90%，營業收入亦較去年同期成長21%，持續創高。

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台灣虎航出，5月宣布開賣高雄-石垣島、高雄-小松航線，高雄石垣島航線每週2班，高雄小松航線每週1班，皆將在9月啟航，屆時，高雄出發的日本航點包括札幌（新千歲）、仙台、東京成田、名古屋、大阪關西、岡山、福岡、沖繩、熊本、石垣島、小松，將達11條高雄日本往返航線，提供南臺灣旅遊市場更多的選擇。

台灣虎航指出，面對地緣政治引發的能源與航油價格（MOPS）波動，發揮組織扁平、決策迅速的特質，展現優異的營運韌性，在油價波動期間優先強化具備成本效益的航線運能，持續深耕日韓等高需求、高載客率的短程市場，確保整體航網獲利表現，並且全面檢視營運成本調節，主動應對市場變化，以確保旅客權益不受外部環境影響。

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