台股震盪 大戶資金轉進高利活存大賺27倍利差

近期台股震盪劇烈，部分高資產族轉頭找尋資金暫停處。（記者方賓照攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期台股震盪劇烈，部分高資產族轉頭找尋資金暫停處，遠東商銀提醒，部份數位帳戶以高於一般牌告存款利率，甚至是年息僅0.03%至0.05%股票交割帳戶的27倍，選對存款帳戶、妥善管理現金部位，閒置資金也可創造高收益。

遠東商銀Bankee 社群銀行指出，高資產客戶的現金部位多半不是長期閒置資金，而是等待下一次進場訊號的戰備資金。Bankee活存帳戶新臺幣活存年利率1.435%、高利無上限且資金可隨時進出，近來成為股票族大額資金暫泊首選。部分短線快進快出的投資人，即使空檔半個月等進場，若放對帳戶，也能獲得高利。

請繼續往下閱讀...

以新臺幣3000萬元資金停泊15天試算，放在年利率約 0.05%的一般股票交割帳戶，半個月利息約616元；若停泊於 Bankee 活存帳戶，以年利率1.435% 計算，半個月利息約可達1萬7692 元，兩者差距約1.7 萬元。

但也有部分較穩健的投資人，在資金大幅震盪時，寧可耐心等待下一段行情再進場。遠銀舉例，1000萬元資金停泊90天，放在年利率約0.05% 的一般股票交割帳戶，利息約1233 元；若停泊於Bankee活存帳戶，以年利率1.435% 計算，90天利息約可達3萬5384元，兩者差距超過3.4萬元。

王道銀行觀察，也有不少股票族，會在週末、連假或非交易日提高資金停泊比例，因此在週末、連假或短期觀望期間，會將暫時未投入市場的大額資金轉入高利活存帳戶，讓股市休息時，資金仍能繼續累積利息。若以5000萬元資金估算，一年中約有180天屬於非交易或觀望期間，放置於年利率約 0.03% 的一般股票交割帳戶，僅能累積約7397元利息；若停泊於 年利率1.435%的Bankee 活存帳戶，約可累積35萬3836元利息，兩者差距約34.6萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法