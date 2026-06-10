寶晶能源5月營收1.39億元寫新高，加速併購步調。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股寶晶能源（6987）今（10）日公布5月營收達1.39億元、年成長13.32%，寫下單月營收歷史新高紀錄，累計前5個月營收達5.82億元、年成長30.75%，寶晶能源指出，隨著5、6月太陽直射點北移、日照量達到全年高峰，在天候穩定及專業管理下，5月營收較4月大幅成長，繳出漂亮的成績單。

寶晶能源表示，自成立以來便堅持「百分之百持有電廠」的策略，以屏東核心案場（林邊與枋寮）為例，5月日均發電達4.76小時，較4月4.46小時顯著增長，成功轉化為長期且穩定的高毛利營收。

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針對市場上既有太陽光電案場的收購趨勢，寶晶能源也強調，持續擴大再生能源案場的資產管理規模是核心策略，受惠於穩健的經營模式，目前擁有強勁且健康的現金流，更有數家大型壽險公司主動表達高度合作意願，承諾在資金方面給予全力支持。

寶晶能源指出，無論是太陽光電或小水力發電，目前皆有許多業界夥伴積極接洽賣斷或入股合作，對此，公司持高度開放與積極態度，將從內部報酬率（IRR）及綜效等面向進行全方位評估，「資金絕對不是問題」，未來將透過多元彈性的合作模式加速併購步調，為股東創造最大價值的獲利增長。

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