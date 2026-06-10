從比特幣到股票個股都中槍！專家警告退休後錯選「6種投資」超致命

退休後進行這6項投資前要三思。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕退休後許多事情都會改變，投資策略或許也應該跟著調整。美國知名理財專家拉姆齊（Dave Ramsey）認為，有些投資方式在退休階段其實相當危險。他警告，錯誤的投資決策可能威脅退休生活的財務安全，甚至讓辛苦累積一生的財富面臨風險。以下是他認為退休人士應該慎重考慮、甚至避免投入的6種投資方式。

1.比特幣與加密貨幣：拉姆齊長期以來一直對加密貨幣抱持強烈懷疑態度。過去他曾公開批評，加密貨幣不過是一時流行的投機熱潮。他甚至將投資比特幣及其他加密貨幣，比喻成過去曾風靡一時的「豆豆娃（Beanie Babies）」收藏熱潮，以及鴯鶓養殖投資泡沫。

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拉姆齊在自己的廣播節目中表示「現在只是一些自認很酷的人在做愚蠢的事。最令人抓狂的是，人們正在浪費原本可以用來累積財富的能力。他們本來有機會真正變得富有，結果卻因為想顯得很酷而吃了大虧。」在他看來，加密貨幣價格波動過於劇烈，並不適合作為退休資產配置的重要部分。

2.過度集中持有股票個股：把大量資金集中投資在少數幾家公司股票上，確實有機會在企業表現亮眼時獲得驚人的報酬。但同樣地，如果其中一家或幾家公司經營不善甚至倒閉，投資人也可能永久失去大筆財富。

拉姆齊曾在節目中回答聽眾問題時說「如果有一天醒來，發現自己一半的財富都押在4檔股票上，我會感到害怕。因為那4家公司表現如何，我的財富就會跟著如何。」

因此，他主張透過共同基金（Mutual Funds）等方式進行分散投資，把風險分散到數百家公司，而不是將退休金押在少數企業身上。

3.目標日期基金（Target-Date Funds）：目標日期基金是一種會隨著投資人年齡增長，自動調整投資組合風險的基金。通常年輕時持有較高比例股票，而接近退休或退休後則逐漸增加債券配置，以降低波動風險。

然而，拉姆齊對這種做法並不認同。他表示「我們不認同目標日期基金的模式，因為很多人退休後的壽命比自己想像得更長。如果投資組合過早轉向保守，你的資產可能沒有足夠的成長空間來跑贏通貨膨脹。」

拉姆齊及其團隊認為，最大的風險並非市場波動，而是退休金最終被通膨侵蝕，導致在人生後期面臨資金不足的問題。

4.公司股票與員工持股計畫（ESPP）：拉姆齊一直強調投資分散的重要性。因此，他認為把太多資產投入自己公司的股票，或過度參與員工股票購買計畫（Employee Stock Purchase Plan，ESPP），其實違背了分散風險的原則。許多公司會提供員工優惠，例如以市價85折購買公司股票。這樣的折扣看起來十分吸引人，但拉姆齊認為其中隱藏風險。

Ramsey Solutions網站指出「考慮到把過多退休資產放在同一個籃子裡的風險，這並不值得。股票價格每天都在波動，那15%的折扣可能轉眼就消失。這就像是一場等待發生的意外。」換句話說，退休資產若過度依賴雇主公司，一旦企業出現問題，工作與投資都可能同時受創。

5.過於複雜的金融產品：拉姆齊一向主張投資應該保持簡單。他認為，投資人最大的錯誤之一，就是把錢投入自己根本不了解的產品。因此，即使市場熱烈追捧某些熱門商品，只要自己無法真正理解其運作方式，就應該避免跟風。

他曾在節目中表示「把錢放進你理解、而且讓你感到安心的投資標的裡。如果你始終遵守這個原則，通常都不會有問題。」在退休階段尤其如此，因為留給投資人修正錯誤的時間已經比年輕時少得多。

6.把所有資產都轉成現金：前面提到，拉姆齊認為目標日期基金過於保守。如果完全把投資組合轉成現金，那麼風險可能更大。雖然現金看似安全，但長期而言，現金報酬率通常難以超越通貨膨脹速度。這意味著，退休人士的購買力可能會隨時間不斷下降。

因此，拉姆齊認為，即使退休後，也不應完全放棄投資市場，而是應維持適當比例的成長型資產，以確保退休資金能夠持續增值並抵禦通膨。

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