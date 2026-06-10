獨佔全台總降雨效益25％！ 曾文-烏山頭狂灌7800萬噸水

曾文水庫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕才過1夜，曾文-烏山頭水庫系統的預估入流量就突破7字頭！水利署統計，曾文-烏山頭水庫系統在這波梅雨鋒面下預估入流量高達7800萬噸，居全台水庫之冠，獨佔近1/4全台總降雨效益。另石門、南化的預估入流量也都突破4000萬噸。

水利署統計，自梅雨鋒面靠近前的6月4日早上7點起至今（10）日上午7點，整整6天的時間，全台水庫預期可進帳3億2020萬噸水，目前已入庫1億7598萬噸水，尚有1億4422噸水待流入庫。

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進帳量最豐碩前3名水庫中，聯合運用的曾文-烏山頭水庫預期可收下7800噸水，已有4200萬噸水入庫，蓄水率回升至17.4%，尚有3600萬噸水待入庫；石門水庫則可收下4950萬噸水，即將突破5字頭，已有3000萬噸水入庫，蓄水率上升10.9個百分點至72.2%，正式重返7成大關；南化水庫可收下4300萬噸水，已有2000萬噸入庫，蓄水率躍升19.2個百分點重返4成大關，重返6成大關指日可待。

觀察各大水庫蓄水率，新竹寶山、寶二水庫蓄水率100%，昨日進行放水調節作業，今日持續放水中。永和山、德基水庫蓄水率約9成，翡翠、明德、日月潭水庫蓄水率接近8成。串聯運用的蘭潭-仁義潭水庫以及霧社、湖山等水庫蓄水率約3成。

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