屏東半導體供應鏈專區周五動土典禮，賴總統親邀魏哲家出席。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕屏東科學園區設立半導體供應鏈專區，為台灣首創，預計本周五（12日）舉行聯合動土典禮，總統賴清德偕台積電董事長暨總裁魏哲家將親自出席參與；去年高雄2奈米製程擴產上梁典禮，魏哲家也沒出席，半導體業傳出，這次總統親邀魏哲家出席，顯見雙雙對屏東供應鏈專區的重視。

將進駐屏東半導體供應鏈專區首波廠商包括帆宣（6196）、華懋（5292）、捨得、安葆（7792）、兆聯（6944）、和淞（6826）、矽科宏晟（6725）等，預期這些廠商高層都出席典禮。

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位於屏東科學園區的半導體供應鏈專區約28公頃，由台積電統籌整體規劃，供應鏈透露，台積電將興建二棟辦公大樓，作為人才訓練中心與測試驗證場域，供應鏈廠商也將各自建廠，以協助台灣供應鏈技術創新，強化半導體廠務生態系。

供應商指出，隨著台積電海外投資設廠，各國廠務設施都有不同審核標準，要通過繁瑣檢驗曠日廢時，台灣經由設立首座半導體供應鏈專區，台積電領軍率供應商培養科高科技技術人員，拚智慧製造、建立標準化，打造半導體廠務生態系至關重要，並向全球發貨，有助提高國內外產能擴建效率。

不過，供應鏈廠商也擔憂，屏東科學園區尚待發展，交通不便，對公司派駐工程人力南下或就地找人，都是一大挑戰，需要政府在交通等各方面建設多加把勁。

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