Netflix手機體驗升級！全新「直式影片牆」登場 找片更直覺

Netflix宣布推出行動裝置更新，以直式影片牆重塑手機娛樂體驗。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕串流平台Netflix今（10）日舉辦亞太區產品與技術創新發表會，宣布將大幅重塑手機端的娛樂體驗，以及遊戲相關最新發展。

會中，Netflix宣布推出行動裝置重大更新，有別於傳統以橫向瀏覽為主的操作方式，全新行動版介面導入專為手機設計的「片段」功能，以直式影片牆打造沉浸式視覺探索體驗，讓會員能以更直覺、即時的方式探索內容。當使用者看到感興趣的作品時，也能直接觀看、加入片單或分享給朋友。

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Netflix指出，此次行動裝置App更新的核心目標，在於提供更具個人化、互動性與沉浸感的手機使用體驗。無論是影集、電影、Podcast或直播節目，皆可透過全新介面依照使用者喜好進行推薦，協助會員隨時隨地快速找到下一個想看、想聽或想玩的內容。

除了優化內容搜尋體驗外，Netflix也推出全新專區「看你最愛的書躍然眼前」，透過更多元的個人化推薦協助會員發掘下一個最愛作品。該專區整合Netflix平台上的書籍改編作品，並依據九大讀者類型進行分類推薦，例如喜愛劇情反轉、浪漫愛情故事或網路漫畫作品的觀眾，都能依照自身閱讀偏好探索內容，建立專屬待看片單，此專區目前已在全球正式推出。

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