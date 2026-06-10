別當盤子！Costco這款肉品 顧客稱“貴得離譜”

Costco牛絞肉遭顧客稱貴得離譜。（美聯社，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）雖以物美價廉聞名，深受消費者愛載，不過，近期社群平台有1段影片，展示Kirkland Signature 售價33.99美元5磅裝的牛絞肉，引發網友熱議，有大批網友抱怨說，價格「貴得離譜」。

《Thetakeout》報導，最近，Instagram 上發布了一段影片，展示了 Kirkland Signature 品牌91%瘦肉、9%肥肉5磅裝的牛絞肉，其售價為33.99美元（約新台幣1074元），有人說這是Costco或其他零售商能買到的最好的牛絞肉，不過，並非所有人都覺得這個價格合理。

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許多人同意1位評論者的觀點：5磅33.99美元，平均每磅6.80美元（約新台幣215元），太貴了！有網友說：「貴得離譜。同樣的價錢，我能從農民那裡買到本地牧場散養的牛肉。」

評論區有人指出，HEB超市的碎牛肉價格更優惠，查看該超市的線上價格，可以發現1款同類產品每磅價格更低每磅售價為6.28美元（約新台幣198元，而且，消費者可以根據需要購買適量，無需大量囤貨。

不過，擁有逾15年經驗烹飪專業人士的羅蘭賈德則認為，評論區裡那些對牛肉碎價格過高感到不滿的人，可能在其他地方也找不到更划算的。如果比較其他商店同等瘦肉率的產品，好市多的價格確實很難被超越。Safeway、City Market和沃爾瑪的價格更高。

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