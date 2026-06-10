焦點股》LINE Pay：連拉2根漲 短線飆逾4成

LINE Pay近日展開飆漲走勢，今（10）日股價開高走高，短線4個交易日已飆出3根漲停，短線漲幅逾40%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕LINE Pay（7722）5月中跌至251元掛牌新低後，近日展開飆漲走勢，今（10）日股價開高走高，至10時17分再現漲停價352.5元，累計自上週五以來，4個交易日已飆出3根漲停，從低點起算，短線漲幅逾40%。LINE Pay將於6月15日除息，每股配發2元股利，包含現金股利1.5元及股票股利0.5元。

行動支付龍頭LINE Pay，去年12月順利推出電子支付LINE Pay Money業務後，進一步成為「電子支付龍頭」，不但已在4月份出現單月獲利，創下國內電支業者最快單月轉盈紀錄，3大核心業務也持續領先同業居冠，根據金管會4月統計數據，「當月代理收付實質交易」達87.26億元，已連續3個月穩坐冠軍寶座，且較第2名街口支付的57.88億元，大幅領先近30億元。

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獲利表現方面，主要受惠於支付事業維持穩健，整體交易量較去年同期成長9%，推升手續費收入表現，2026年第一季營收達20.97億元、年增16%，稅後淨利1.34億元，較前季成長約40%、EPS1.97元。

LINE Pay穩固國內支付、電支業務市場後，積極拓展海外支付業務，近期宣布擴大跨境支付版圖，5月已攜手韓國美妝與日用品零售龍頭OLIVE YOUNG，成為全台首家可於OLIVE YOUNG付款的行動支付品牌，讓國人赴韓旅遊時，可直接於近1,400家門市使用LINE Pay付款。同時鎖定韓流觀光及暑假出遊商機，LINE Pay也推出釜山購物大禮包，涵蓋百貨購物、伴手禮採買及美妝保養品消費，最高可享LINE POINTS 20%回饋，預料將進一步推升業績成長。

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