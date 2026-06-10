焦點股》泓格：大盤恐慌暴跌 跌停鎖死

泓格已規劃於年底前擴增生產線，以支援後續接單需求。（泓格提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠泓格（3577）儘管5月營收1.32億元、年增8.8%，創同期新高，但4月營運基期較高，導致5月業績月減13.9%，今日在大盤跳水暴跌衝擊市場情緒之下，泓格股價亮起綠燈，截至上午10時41分暫報跌停價126.5元，成交量768張，共計202張跌停價委賣單尚未成交。

泓格指出，受惠AI帶動半導體測試需求升溫，半導體設備控制器業務快速成長，相關產品線已躍升公司主要成長動能。隨著半導體客戶持續擴大拉貨，泓格除了看好今年半導體領域需求續強，也規劃於年底前擴增產線因應，進一步擴大接單能力。

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泓格指出，隨著客戶需求升溫，泓格現階段湖口廠區產能也趨於吃緊，目前供應半導體設備客戶的產能已接近滿載，加上塑化龍頭客戶訂單同步回流，內部已規劃於年底前擴增生產線，以支援後續接單需求。

此外，因應客戶需求增長，泓格去年已提前備料，目前原料與成品庫存水位均維持高檔，且庫存周轉效率提升。今年面對部分零組件缺貨與價格波動，公司認為影響相對有限，整體供應鏈狀況仍維持穩定。

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