AI狂潮下郭國文點名三大異象 楊金龍：距系統性風險仍有距離

AI狂潮下立委點名三大異象，央行楊金龍認為距系統性風險仍有距離。（記者田裕華）

〔記者陳梅英／台北報導〕AI題材持續引爆台股行情，市場資金大舉湧入科技股，不僅推升大盤屢創新高，也引發資金過度集中與配置失衡的疑慮。民進黨立委郭國文10日在立法院財委會質詢時指出，在AI投資熱潮帶動下，市場已出現「四貸同堂」、「央行定存單流標」及「銀行向台積電借錢」等三大異象，擔憂高槓桿與資金過度集中恐形成系統性風險。中央銀行總裁楊金龍則回應，目前距離系統性風險仍有一段距離，但相關主管機關必須密切關注市場變化。

郭國文指出，近年AI投資熱潮推升市場融資規模快速擴張。根據證期局統計，今年前四月融資交易金額已達6413億元，較去年同期2832億元大增3581億元，增幅超過兩倍。除了融資交易外，股票質押、保單質押、房屋增貸及信貸等資金來源，也可能間接流入股市，形成跨商品槓桿操作現象。

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他認為，目前社會已逐漸出現「四貸同堂」現象，也就是房貸、車貸、信貸，甚至股票融資同時存在於同一家庭。一旦未來股市出現較大幅度修正，恐對家庭財務與金融體系帶來衝擊，建議央行與金管會建立跨商品風險監測機制。

楊金龍表示，央行對市場信用擴張情況均有掌握，股票融資由金管會監管，銀行授信則由銀行局追蹤。目前信用成長速度確實偏快，但就整體金融體系而言，「距離系統性風險應該還有一段距離」，不過主管機關確實需要持續密切注意。

郭國文也點出第二項市場異象。央行6月初標售1400億元、364天期定存單時，罕見出現四年來首度未全數標售完成的情況，且得標利率升至1.523%，創下2008年金融海嘯以來新高，引發市場關注銀行體系資金是否趨於緊俏，甚至質疑是否與資金大量流向股市有關。

楊金龍解釋，定存單未足額發行主要有三項原因，包括5、6月繳稅季資金需求較高、AI產業投資熱絡帶動企業融資需求增加，以及股市交易熱絡吸納部分資金。

郭國文進一步指出，AI熱潮帶動企業資金需求大增，市場甚至傳出「銀行向台積電借錢」的特殊現象。他表示，部分銀行為爭取台積電龐大資金部位，提供極具競爭力的存款條件，甚至傳出存款利率高於部分放款利率的情況，形同「銀行向台積電借錢」，反映金融市場資金已出現不尋常現象。

郭國文指出，台積電在銀行體系擁有龐大存款規模，憑藉全球半導體龍頭地位及優異信用條件，對銀行具有高度議價能力。若銀行為爭取大型企業存款而壓縮利差空間，甚至出現存款利率高於放款利率的情況，已偏離一般銀行經營邏輯，也凸顯市場資金配置可能出現扭曲。

對此，楊金龍表示，央行內部確實曾討論相關現象。大型企業因資金規模龐大、信用條件優異，議價能力自然較強，銀行在爭取相關業務時可能提供較優惠條件，這與一般企業或個人客戶情況有所不同。

郭國文認為，從「四貸同堂」、「央行定存單流標」到「銀行向台積電借錢」，都顯示市場已出現值得關注的資金配置訊號，央行不應只是旁觀，更應深入了解背後成因及潛在風險。

楊金龍則強調，央行持續關注金融市場資金流向與銀行授信情況，並非冷眼旁觀，未來也將與相關主管機關合作，共同掌握市場變化，維護金融穩定。

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