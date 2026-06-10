增加營運彈性！亞瑟士宣佈分拆鬼塚虎業務

亞瑟士宣佈，將分拆旗下高階品牌鬼塚虎業務。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕日本運動用品大廠亞瑟士（ASICS）週三（10日）宣佈，將把旗下高階品牌鬼塚虎（Onitsuka Tiger）分拆出去，成立新的子公司，此舉旨在讓亞瑟士和鬼塚虎的經營管理分開，進而提升鬼塚虎在品牌塑造和店舖設立方面的彈性。

綜合外媒報導，亞瑟士表示，根據公司計劃，鬼塚虎的業務將透過分拆的方式，轉移至新成立的全資子公司OT集團，社長由亞瑟士副社長兼鬼塚虎公司負責人庄田良二出任，2027年1月1日正式開始營運。新公司資本額為3億7600萬日圓（約新台幣7501.2萬元），全部由亞瑟士出資。

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鬼塚虎以復古風格和極簡主義設計著稱，品牌由鬼塚喜八郎在1949年成立，致力於製造運動鞋，因為他們相信培養健康的年輕人，對於日本在二戰後的重建相當重要。一直到1970年代，鬼塚虎都是高機能運動鞋品牌，1977年，3家公司合併成立亞瑟士後，鬼塚虎品牌暫停。2002年，他以時尚品牌身份重新推出，除了運動鞋，也推出衣服和包包。

近年來，鬼塚虎一直是亞瑟士的成長動力，在截至12月的1年裡，該品牌的銷售額年增43％，達到1365億日圓（約新台幣272.31億元），主要受惠歐洲市場的強大需求，以及訪日旅客數量增加。鬼塚虎的營業利益率接近38％，在亞瑟士的5個核心產品線中位居最高。

今年2月，這家日本運動鞋及服飾品牌製造商表示，今年利潤預計將再次創下新高。OT集團作為鬼塚業務的全球總部，旗下也將設立負責銷售、製造等業務的子公司，據稱，這對於亞瑟士的整體業績影響不大。

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