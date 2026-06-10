比特幣暴跌引爆期權熱潮

比特幣近期跌勢猛烈，今年累計跌幅約達27%，較歷史高點回落約 50%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕比特幣近期跌勢猛烈，今年累計跌幅約達27%，較歷史高點回落約 50%。儘管市場承受重挫，但市場資金並未因此撤離。相反地，投資人正透過期權市場積極布局下一波行情。

《CNBC》報導，追蹤比特幣現貨的IBIT ETF成為期權市場中最熱門的標的之一，而加密概念股Strategy與Coinbase也在週一（8日）出現2筆規模可觀的選擇權交易。

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在Strategy方面，有交易員建立一筆價值約5600萬美元（約新台幣17.7億元）的對角價差策略（diagonal spread），押注Strategy股價在接下來幾個月不太會漲，並希望Strategy股價至8月到期時仍低於125美元（約新台幣3952元），藉此賺取全部權利金收益。

報導指出，該交易員會這樣操作背後也是有原因，因為Strategy最近居然開始賣比特幣，打破它長期「只買不賣」的形象，引發投資人對該公司以及整體加密貨幣市場的擔憂。

相較之下，另一筆出現在Coinbase的交易則呈現明顯偏多立場。有交易員投入約2100萬美元（約新台幣6.6億元）建立多頭部位，透過賣出短天期買權並買入8月到期160美元（約新台幣5059元）買權，押注Coinbase股價後續將出現反彈。

該交易員的策略一方面利用Coinbase當前較高的選擇權溢價創造現金流，另一方面則保留未來股價大幅上漲的獲利空間。根據計算，若Coinbase股價在8月到期前突破183.4美元（約新台幣5799元），這筆交易便有望開始產生實質收益，意味著股價需較目前水準再上漲約13%。

從期權市場的資金流向來看，雖然比特幣近期遭遇沉重賣壓，但部分大型投資人已開始提前布局加密資產的下一波反彈行情。市場分歧加劇之際，未來數週的價格走勢，將成為檢驗多空雙方判斷的重要關鍵。

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