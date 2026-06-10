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焦點股》聯合再生：5月營收大爆發 直奔漲停

2026/06/10 10:24

聯合再生5月營收大爆發，創14個月以來新高，開盤直衝漲停。（資料照）聯合再生5月營收大爆發，創14個月以來新高，開盤直衝漲停。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕太陽能模組大廠聯合再生（3576）5月營收大爆發，寫下近14個月以來新高，5月營收來到3.24億元、月增率達44%、年增率達27.6%，今日開盤後股價爆量攻上漲停18.95元，截至10:19分為止，成交量超過3.4萬張，漲停委買張數高掛超過1.6萬張。

聯合再生日前法說會時表示，預計台灣地區在5年內擁有500MW穩定收入的太陽能案場，美國則建置200MW案場，主要為商業屋頂為主；至於儲能產品佈局部分，除表前市場外，也同步跨入表後市場（小型儲能）及不斷電系統（UPS），更取得台電台南七股鹽田區專案。

針對鈣鈦礦太陽能模組，聯合再生也表示，兩年前就有研發及推出鈣鈦礦層疊模組，但目前最大的問題在於大面積及使用的穩定性，仍須改善及突破。至於三大法人動態，外資呈現連四日賣超聯合再生共約1.38萬張，主力昨日小賣514張，不過，摩根士丹利、元大與永豐金信義都有不少買超，投資人可逢低布局。

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