台積電難被取代的秘密 霸主成功背後真相大公開！

台積電長期以來建立在「信任、可靠性與企業文化紀律」之上，使其成為全球最具投資吸引力的企業之一。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕投資媒體Investor Daily指出，台積電長期以來建立在「信任、可靠性與企業文化紀律」之上，使其成為全球最具投資吸引力的企業之一。

Investor Daily認為，短期市場波動屬於常態，但決定長期投資報酬的關鍵，在於企業品質、管理團隊能力與合理估值，而非市場短期走勢。因此，投資策略更著重於具有穩健商業模式、治理完善且能長期穿越景氣循環的企業。

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報告指出，台積電作為全球最大晶圓代工廠，市占率約7成，服務超過500家客戶，其競爭優勢來自長期累積的產業信任與供應鏈穩定性。台積電由張忠謀於1987年創立，開創「純晶圓代工」模式，專注替客戶生產晶片而不與客戶競爭，奠定產業基礎。

被稱為「管理學之父」的美國管理學家杜拉克（Peter Drucker）曾指出：「企業的目的在於創造並留住客戶。」晶圓代工模式創造了客戶，而台積電的企業文化則真正維繫了這些客戶關係。這種文化，或許只有親身經歷過的人才能真正理解。

從大型無晶圓廠企業到新創公司，台積電一視同仁地對待每一位客戶，彷彿對方都是最重要的合作夥伴：準時交付、全面支援、不推諉責任，問題在組織內部各層級被完整承擔。在台積電，所使用的技術與設備原則上並非外界無法取得，但真正難以複製的，是這種以客戶為中心的極致文化與執行力，輝達執行長黃仁勳亦曾表示，若沒有台積電，輝達的成功不可能實現。

台積電憑藉其值得信賴的合作夥伴關係，在過去40年間引領了許多重大技術進步。從90年代的個人電腦時代，到21世紀初智慧型手機的誕生，再到最近的人工智慧（AI）趨勢，台積電的技術始終發揮關鍵作用。

當世界各國爭相適應AI，科技巨頭們斥巨資在資本支出競賽中保持競爭力時，台積電在AI生態系統中的地位卻獨樹一格。台積電非但沒有被淘汰，反而引領創新，並從中不斷獲取價值，預計未來幾年，台積電AI相關營收未來數年將成長逾5倍，至2029年占整體營收超過40%，成為公司重要成長動能。

報告同時指出，台積電雖具備市場主導地位，但仍維持相對克制的定價策略，主要透過營運效率提升改善獲利，而非過度利用價格優勢。

此外，儘管地緣政治風險持續存在，使台積電股價長期存在折價現象，但分析認為，若全球半導體供應鏈受影響，衝擊將遍及全球科技產業。為分散風險，台積電近年已加速在美國、日本與德國擴產布局。

投資機構指出，目前台積電本益比低於20倍，相較其產業地位與長期成長性，估值仍屬合理甚至偏低水準。文章強調，自持有台積電近十年以來，即便經歷多次半導體景氣循環與地緣政治波動，公司仍持續透過技術投資與客戶深化關係推動成長，證明短期波動不影響其長期價值。

整體而言，報告認為台積電的核心優勢來自長期累積的客戶信任與制度文化，並非單純依靠技術或規模，而是在全球半導體產業中建立起難以複製的競爭護城河。

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