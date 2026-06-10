台積電帶動工程師潮！熊本市鬧區「拉客」亂象升溫

熊本市政府從2019年4月起，就在上通、下通等市中心街區施行條例，禁止「拉客行為」。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本熊本市自2019年起推出條例，禁止店家在市內鬧區進行擋路或進行招攬入店等「拉客行為」，儘管這類違規狀況因新冠疫情一度減少，卻在近期出現增加傾向，熊本市府認為，隨著台積電（TSMC）進駐縣內等因素導致人流變化，是拉客行為增加的背景原因之一，期望透過新制度導入抑制違規行為。

日本媒體《讀賣新聞》報導，該媒體記者在上週五（5日）晚間10點多，行經熊本市最熱鬧的街區下通時，就被一名拉客男子攔下搭話：「要找店嗎？我們這裡有幾個不錯的小姐喔。」被拒絕後，該拉客男子隨即轉身，走向另一群人並繼續上前攀談。

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但值得注意的是，熊本市政府從2019年4月起，就在上通、下通等市中心街區施行條例，禁止在特定個人面前擋路或進行招攬入店等「拉客行為」，違者將被處以最高5萬日圓（約1萬元新台幣）以下罰金，條例還規定，違規者的店名與地址等將被公開。

根據熊本市府在平日與週末共2天進行的拉客行為調查發現，2019年度因新冠疫情影響，拉客數量自前一年度的622件下降至282件。2020年度則進一步降至181件。然而隨著新冠疫情結束，加上台積電進駐熊本縣內以及日圓貶值帶動入境觀光客增加等因素，鬧區的人流回升，違規拉客行為也隨之增加，2025年度已上升至294件，近年大致維持在300件左右。

由於部分違規業者會記住市府人員的臉孔，刻意避開巡查，或即使被指正也以「是客人主動搭話」等理由規避，市府相關人員表示：「目前仍呈現貓捉老鼠的拉鋸狀態」。

為改善現況，熊本市府與熊本縣警察及地方商店街協商後決定導入「不從事、不讓他人從事、不利用拉客行為宣言店」的新制度，適用對象為條例指定的「禁止拉客區域」內的飲食店與卡拉OK店等約3000家店鋪，並自5日起透過書面及網站專用表單受理申請，申請後，將向縣警等單位進行照會，審查營業許可及是否與暴力團有關聯等事項，約3至4週後決定是否認定。

而獲得熊本市府認定的店家，將獲發貼紙張貼，並在市府網站上介紹宣傳，向顧客推為「安全可靠的商家」

熊本市府相關負責人表示：「拉客不僅會讓人感到不愉快，也常導致詐騙等糾紛。我們希望廣泛宣導此制度，致力打造讓縣民與觀光客都能安心、安全享受飲食的環境。」

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