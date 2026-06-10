市場急震 富坦新興月收益基金績效展優勢

美國五月新增非農就業人口遠優於預期，強勁就業數據引發市場臆測聯準會恐維持高檔利率甚至進一步升息，加以博通獲利不符市場期待而股價重挫，觸發美股四大指數齊跌。（示意圖，彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕美國五月新增非農就業人口遠優於預期，強勁就業數據引發市場臆測聯準會恐維持高檔利率甚至進一步升息，加以博通獲利不符市場期待而股價重挫，觸發美股四大指數齊跌，本週一開市亞股也跟著劇烈震盪，所幸這兩天震盪幅度均有逐漸收斂。投資專家呼籲，近期需留意短線較深幅度的調整風險，一檔新興市場股債平衡基金將是現階段安定投資身心靈的重要定心丸。

同步盤點鎖定新興市場的五檔境外平衡型基金，這一年來平均漲幅超過兩成，其中富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金以36.24%居冠，兩年、三年期的累積報酬也各有54%、70%，並隨著投資時間愈長，領先幅度愈大。進一步對照夏普值比較，該基金近三年的夏普值有1.24，也優於同類平均，代表基金在承受每一單位波動的同時，提供更高的報酬率，CP值明顯優於同類基金。

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基金達人表示，平衡型基金雖能在股債市之間調配比重以應對市場變化，但經理人的操盤能力顯然也扮演關鍵角色，過去一年來最佳和最差的基金之間的基金績效，落差就將近25個百分點。富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金由旗下新興市場、全球宏觀與多元資產三大管理團隊共同管理配置，把握靈活布局新興市場股債資產、控管波動風險的兩大前提，積極追求資本利得、利息與匯兌三大收益來源，以維持可持續性的配息。

也因此該基金今年來年化配息率表現都有維持在8%左右，銀行財富管理中心主管指出，績效和配息兼備的表現，客戶青睞度持續增溫。

市場人士分析，史坦普500指數自三月底低點以來快速反彈進入技術性牛市，市場資金大舉湧入AI、半導體與大型科技股，推動美股市值快速膨脹，本波修正主要來自漲勢集中且市場逐漸逼近技術面與情緒面的極端區域下，任何訊息面的利空解讀都可能引發市場劇烈震盪，同時緊密牽動近年躋身AI焦點圈的新興亞洲股市。

理財專家同時也觀察到，隨著全球市場價格墊高後的風險意識升高，平衡型基金成為資金想兼顧波動和報酬雙力的優先去處，若偏好當紅炸子雞台、韓等股市，建議透過一檔既有側重AI科技產業又同步布局相關受惠產業，同時有高殖利率新興市場當地債的新興市場平衡基金，放大格局廣納多方利基，也分散過度集中特定族群的過高風險。

境外其他平衡混合型基金績效 （依一年績效排序）

基金 一年 兩年 三年 夏普值 富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金 美元 A （acc）股 36.24 54.16 70.30 1.24 晉達環球新興市場多重收益基金 C 累積股份 26.65 41.03 52.32 0.95 景順亞洲資產配置基金A股 美元 25.21 35.54 42.14 0.67 摩根亞太入息基金 - JPM亞太入息（美元） - A股（分派） 20.11 31.99 42.06 0.93 資本集團新興市場完全機會基金 （盧森堡） B 美元 11.53 20.85 29.99 0.71

資料來源：理柏資訊，原幣報酬率截至2026/6/5。夏普值為原幣三年期，統計至2026/5月底。製表：記者吳滋雅。

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