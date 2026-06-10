還是要靠台積電！英特爾傳吃下大單 華爾街「4個字」潑冷水

台積電。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕傳Google已向英特爾訂購超過300萬個張量處理器（Tensor Processor，簡稱TPU），而輝達也在評估英特爾技術，引發供應鏈與產業分析關注，但對此華爾街1份報告直接潑冷水，表示：「小題大作。」

《Eccftech》報導，多數投行分析認為該報導可能被誤解。摩根大通（JPMorgan Chase）指出，英特爾的EMIB-T封裝技術被視為較低成本替代方案，主要用於較低功耗AI晶片，可能成為補充性供應選項。但目前較可信的情境是，TPU晶片仍由台積電負責製造，而英特爾僅參與封裝環節，而非晶片代工。

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摩根大通進一步表示，相關消息「更像是小題大作、沒有新內容」，雖然台積電產能緊張，Google等公司確實可能會考慮經英特爾作為其AI晶片製造的替代選項，但目前沒有明確證據顯示Google將大量TPU製造轉移至Intel晶圓代工。其推測，TPU仍採用台積電2奈米製程（運算晶片）與3奈米製程（I/O晶片），顯示核心製造仍由台積電掌握。

摩根大公更是直接反駁「英特爾將代工300萬顆TPU晶片」的說法，並指出這些晶片目前仍由台積電負責製造，其中運算晶片採用2奈米製程，而I/O die晶片則採用3奈米製程，顯示核心生產仍在台積電體系內。

除摩根大通外，花旗也對相關報導發表看法。該行指出，市場多數買方投資人認為這項消息主要涉及封裝業務，但其台灣半導體分析師 Laura Chen 則認為，相關合作範圍可能不僅限於英特爾的EMIB-T封裝技術，也可能涵蓋晶圓代工業務以及設計服務等更廣泛領域。

整體而言，分析師普遍認為，目前市場傳聞仍缺乏具體證據，TPU生產重心仍在台積電。

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