台灣為何擬對銷中國AI晶片加強管制？外媒從「這些歷史案件」找解答

傳台灣正在考慮制定新規，將AI晶片銷售限制擴大至所有中國客戶，而非僅限於華為等現有黑名單企業。（法新資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕彭博指出，台灣正在考慮制定新規，將AI晶片銷售限制擴大至所有中國客戶，而非僅限於華為等現有黑名單企業。外媒認為，若相關措施正式實施，將是賴清德政府上任以來，為維護台灣科技優勢與國家安全利益所採取最廣泛的措施之一。報導也提及先前的「南非事件」、台積電洩密案，以及今年5月爆發的輝達AI晶片疑遭轉運至中國案，凸顯現行法規在防堵高階晶片流向中國方面仍存在漏洞。

綜合媒體報導，台灣此舉旨在賦予當局更多法律工具，以應對先進硬體（例如搭載輝達晶片的人工智慧伺服器）從台灣流向中國的問題。美國自2022年起便限制相關產品出口中國，但實務上仍存在繞道第三國的漏洞。

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然而，台灣目前並未將未經授權向中國出口AI晶片視為刑事犯罪。雖然主管機關會提醒業者相關交易可能違反美國規定，但現階段若要透過司法途徑究責，只能依偽造文書等其他現行法規辦理。舉例來說，台灣檢調上月首次拘提涉嫌將AI晶片走私至中國的人士，相關嫌犯即是以偽造文件等罪名遭到偵辦。

若新規上路，未經許可將受管制AI晶片或相關伺服器出口至中國，可能直接構成刑事犯罪，而不再只是依靠其他法規間接處理。不過，相關措施仍有許多細節尚待敲定。知情人士表示，台灣已原則上同意比照美國做法，可能針對運算能力達特定門檻以上的AI晶片限制銷往中國，但究竟要在多大程度上全面採納美方政策，目前仍未定案，雙方高層仍需進一步審查與拍板。

但外媒指出，若台灣進一步收緊AI晶片出口限制，預料將引發中國反彈。中國一向將台灣視為其領土，而台灣則堅決拒絕此一主張。去年台灣將華為及中國最大晶圓代工廠中芯國際列入出口管制名單後，中國外交部便批評民進黨政府「向美國卑躬屈膝」，損害台灣利益。

不過，進一步收緊對中AI晶片管制，也可能衝擊台灣半導體產業。台灣不僅生產全球大部分AI晶片，也擁有眾多將輝達晶片組裝成AI伺服器的供應鏈企業。對此，台灣官方並未指控任何業者涉及不法行為。

報導指出，台灣政府一直在國安與產業利益之間尋求平衡。去年台灣曾因與南非就駐處名稱及地點問題發生爭議，一度限制AI晶片出口至南非，但僅兩天後便撤回措施。外交部長林佳龍當時表示，台灣不希望將半導體武器化，但若國家利益受損，仍須採取必要回應。

與此同時，賴清德政府近年對科技安全的態度日趨強硬。去年6月，台灣在評估後認定華為涉及協助中國解放軍發展，隨即將華為及中芯國際納入出口管制名單，台灣企業若未取得政府許可，不得與兩家公司進行相關交易。

此外，今年4月台灣法院重判竊取台積電二奈米機密的前工程師陳力銘有期徒刑10年，原因是竊取台積電商業機密；去年11月，檢方也搜索1名前台積電高階主管住處，調查其涉嫌向英特爾洩漏營業秘密。

若台灣最終將AI晶片走私中國列為刑事犯罪，將成為亞洲少數直接以刑法處理相關案件的國家或地區。相較之下，馬來西亞雖承諾配合美國AI晶片出口限制，但相關政策是否落實仍不明朗；新加坡則傾向透過既有法律打擊半導體轉運與詐欺行為，同時要求企業遵守美國出口管制規定。

外媒分析，若台灣最終比照美國模式，將AI晶片走私中國明確入罪，不僅意味著台灣出口管制制度進一步與華府接軌，也象徵賴清德政府在科技安全與國安風險管理上，正採取更積極且強硬的立場。

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