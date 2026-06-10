焦點股》國巨*：開盤直衝漲停 連兩日亮燈站上900元

國巨*開盤直衝漲停，連兩日亮燈站上900元。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕國巨*（2327）昨日甫出關，開盤後股價爆量直衝漲停826元，今日開盤再度直衝漲停908元，連兩日亮燈，截至9:12分為止，成交量逾1.3萬張，漲停委買張數高掛超過1.5萬張。

外資報告將國巨*目標價從495元上調超過3倍至1500元，直指高階MLCC（積層陶瓷電容）開始供給緊俏，已擴大至全面更廣泛性的缺貨，預期此結構性景氣循環會延續到明年；同時，受到馬來西亞地震之故，市場預估影響MLCC出貨約一成，有可能再次漲價。

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國巨*股價大漲，也帶動包括日電貿（3090）、大毅（2478）、光頡（3624）、雷科（6207）、堡達（3537）、蜜望實（8043）、今展科（6432）全數亮燈漲停。

觀察三大法人動向，外資連續5日賣超國巨*，昨日單日賣超近1.25萬張，投信買超2305張、自營商買超555張，合計三大法人賣超9735張，由於國際局勢多變化，投資人追高仍須謹慎。

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