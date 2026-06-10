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黃金又崩了！「這貴金屬」也完蛋 專家坦白說了

2026/06/10 09:29

週二（9日）黃金價格下跌超過1%。（彭博資料照）週二（9日）黃金價格下跌超過1%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕外媒報導指出，對黃金多頭來說，今年是艱難的1年。週二（9日）黃金價格下跌超過1%，並觸及兩個月來低點，與美股拋售同步，投資人焦點擺在本週稍晚將公布的美國消費者物價指數（CPI）上。

黃金現貨下跌1.5%，報每盎司4264.70美元，創3月23日以來最低，盤中一度跌逾2%。

8月交割的黃金期貨下跌1.8%，報每盎司4286.40美元。

綜合媒體報導，RJO Futures高級市場策略哈伯康（Bob Haberkorn）說：「交易員對當前市場有點緊張…… 各類市場全面進入避險模式。我認為，目前這種避險情緒正是黃金下跌的原因。」

哈伯康補充：「在美國聯準會（Fed）給出更明確的指引之前，黃金和白銀仍將壓力罩頂。」芝商所 （CME）FedWatch 工具顯示，交易員目前預估Fed 12月升息的機率約為68%。

對黃金多頭來說，今年是艱難的1年。花旗分析師在最近發布的報告中，將未來3個月的黃金價格目標從每盎司4300美元下調至4000美元，甚至可能受荷姆茲海峽持續關閉的影響，金價跌至每盎司3500美元，但分析師仍維持6至12個月的目標價5000美元不變。

其他貴金屬交易

現貨白銀下跌4.3%，報每盎司65.23美元。

現貨鉑金下跌2.1%，報每盎司1717.30美元。

現貨鈀金下跌1.3%，報每盎司1220.92美元。

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