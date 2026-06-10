焦點股》尖點：鑽針供不應求 漲停再創天價

尖點積極進行擴產。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB鑽針與精密製造大廠尖點（8021）高階鑽針供不應求，5月合併營收6.20億元，月增18.19%，年增86.29%，再創歷史新高，今日股價一早就亮燈漲停，連兩日亮燈漲停，漲停價556元，再創歷史天價。

截至9:12分左右，尖點股價漲停，漲停價556元，成交量逾4433張，漲停委買張數逾3200張。

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尖點表示，隨AI與HPC晶片朝向高腳位數與高訊號密度發展，ABF載板正加速邁向高層數與細孔化，高階載板鑽針對於加工良率及鑽孔穩定性的重要性持續提升。今年擴產計畫穩步推進，自4月起鑽針月產能已由3500萬支逐步提升，預計至今年底月產能至少可達4500萬支水準。隨著新產能自第二季起陸續開出，加上高階產品比重持續提升，出貨規模、產品組合與營運效率可望逐季優化。此外，上海新廠與台灣中壢新廠正同步積極建置中。

海外布局部分，泰國生產據點已於去年正式投產，目前營運逐步進入穩定成長階段，將有助提升全球供應鏈彈性與區域服務能力，持續支撐公司全球高階市場布局與未來營運成長。

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