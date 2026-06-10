羅伯特清崎：ETF不等於分散風險 籲投資人持有「真正資產」

羅伯特清崎認為，許多投資人誤以為自己已完成資產分散配置，但實際上只是陷入他所稱的「去惡化投資（De-Worsification）」陷阱，未必真正達到分散風險的效果。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕知名理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）認為，許多投資人誤以為自己已完成資產分散配置，但實際上只是陷入他所稱的「去惡化投資（De-Worsification）」陷阱，未必真正達到分散風險的效果。

羅伯特清崎今（10日）稍早在社群平台X發文指出，所謂「去惡化投資」，是指投資人自認已做好資產配置，持有黃金、白銀、比特幣、股票、債券、房地產及石油等不同資產，但若是透過ETF、REITs等金融商品投資，實際上仍集中於同一類「紙上資產（Paper Assets）」。

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羅伯特清崎表示，許多人持有的是房地產投資信託（REITs）、比特幣ETF、石油ETF、黃金ETF、白銀ETF、股票ETF及債券ETF等商品。雖然投資標的看似多元，但本質上仍屬於紙上資產，或是真實資產的「衍生品（Derivatives）」，甚至可說是「假資產（Fake Assets）」。

羅伯特清崎表示，相較之下，他更傾向直接持有實體資產，包括實體黃金、白銀、房地產，以及由自己保管的比特幣等。他認為，真正的資產應該是投資人能夠擁有、接觸、控制並自行保管的標的，而非由ETF等金融工具代為持有。

但羅伯特清崎也坦言，直接持有真實資產往往需要付出更高成本，也必須投入更多時間研究，但他享受成為私人資本投資者的過程，並認為透過深入研究資產本身，能夠學習到更多知識。

文章最後，羅伯特清崎向投資人拋出問題：「你的選擇是什麼？是真正的分散投資，還是去惡化投資？」

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