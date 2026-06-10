伊朗、以色列不打了！市場風向大轉變 國際油價跳水

國際油價週二（9日）跌至七週低點。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕在伊朗與以色列表示，應美國總統川普（Donald Trump）的呼籲，雙方已停止彼此攻擊之後，國際油價週二（9日）下跌約3%，跌至七週低點。

川普表示，伊朗在荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）擊落了一架美國直升機，並揚言華府將作出回應。在他發表上述言論後，油價自盤中低點反彈。

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布蘭特原油期貨下跌2.80美元，跌幅3.0%，收每桶91.45美元。

美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨下跌3.10美元，跌幅3.4%，收每桶88.20美元。

這是布蘭特原油自4月17日以來的最低收盤價，也是WTI自5月29日以來的最低收盤價。這也是自1月以來，布蘭特原油首次收在其作為技術支撐位的100日移動平均線之下。

能源顧問公司Ritterbusch and Associates分析師在一份報告中表示：「石油市場正在進一步走低，原因在於，以色列與伊朗最近一輪交火已透過停火協議獲得緩解，同時川普持續發表看空市場的言論，暗示與伊朗的戰爭可能在2至3天內結束，且相關談判已進入最後階段。」

儘管以色列襲擊了黎巴嫩南部港口城市泰爾（Tyre），造成至少8人死亡，但迄今伊朗仍未發動攻擊作為回應。

而在川普敦促雙方停止衝突後，以色列與伊朗週一停止了直接互相攻擊。德黑蘭方面表示，如果以色列持續攻擊黎巴嫩真主黨（Hezbollah）民兵組織，伊朗將恢復敵對行動。

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