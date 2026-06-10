台積電釋出新訊號 ! BBC曝 : 魏哲家想漲價、財務長1句話「點關鍵」

通膨擴散到晶圓廠！近期台積電明確鬆口：不排除調漲價格。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕全球通膨陰影未散，壓力正逐步傳導至半導體產業核心，稍早在股東會上，台積電董事長魏哲家也坦言，看到競爭對手紛紛調漲價格，「當然會想漲價」。近日接受《BBC》專訪台積電財務長黃仁昭首度坦言，通膨確實推升了營運成本，未來不排除調整價格。

黃仁昭（Wendell Huang）在接受BBC專訪時表示，通膨確實導致公司成本增加，但強調台積電不會採取激進的漲價策略。他強調，我們反映的是自身價值，包括技術領先地位與卓越的製造能力。因此，不會出現「4倍、5倍」這類大幅調漲價格的情況。

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市場認為，作為全球最大的晶圓代工廠，台積電生產全球多數最先進晶片，包括應用於智慧型手機、筆電，以及AI資料中心的核心處理器。由於輝達、AMD與蘋果等客戶高度仰賴台積電先進製程，一旦啟動漲價機制，不僅AI基礎建設成本可能進一步攀升，相關成本最終可能層層轉嫁至終端市場。

在AI熱潮推動下，台積電近一年股價表現強勁，公司產能也持續面臨高度需求。對此，黃仁昭形容，目前台積電正處於全力衝刺的狀態。

黃仁昭表示，台積電正在盡一切可能，在任何地方、用任何方法擴充產能。因為客戶端希望台積電加速成長，但公司能做的，就是盡可能提高擴產速度，「目前仍在努力中」。至於市場對AI基礎建設投資熱潮能否持續抱持疑慮，黃仁昭對於AI長期發展前景依然充滿信心。

此外，近期亞洲科技股因市場擔憂估值過高而出現回檔，美國科技股也同步遭遇賣壓，部分投資人開始質疑，AI相關支出是否已經過熱。對此，黃仁昭否認AI正處於泡沫階段。

他指出，我們對這波AI超級趨勢抱持非常強烈的信念，台積電不僅與客戶保持密切聯繫，也與客戶的客戶持續交流，而這些終端需求方主要是大型雲端服務供應商（Hyperscalers），這些企業財務實力非常雄厚，擁有充足資源，因此我們相信，它們有能力持續投入AI相關投資。

除了AI前景之外，台積電的全球布局也備受關注。在美中科技競爭升溫之際，美國政府持續推動半導體供應鏈在地化，希望吸引更多先進製程落腳美國。目前，台積電正同步擴大美國、日本、德國以及台灣本土的產能建設。不過，黃仁昭強調，海外擴產並非受到華府或北京施壓，而是基於客戶需求。

他強調，台積電走出台灣，是因為客戶希望我們到當地設廠，這不是政府的要求。對於全球最先進製程的未來布局時，黃仁昭態度相當明確 :「最尖端的技術仍將留在台灣」。

他指出，要將完整的半導體製造生態系移轉至美國，可能需要5年、10年，甚至更長時間，這樣的時程也與美國積極推動先進製造回流的政策目標形成鮮明對比。目前，台積電已承諾在美國亞利桑那州投資1650億美元（約新台幣5.2兆元），成為美國半導體產業政策的重要合作夥伴，但即使如此，台灣仍將是全球最先進晶片製造的核心基地。

隨著AI時代來臨，先進製程的重要性持續提升，而台積電作為全球供應鏈關鍵節點，其每一次價格調整與產能規劃，都可能牽動整個科技產業的成本結構。

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