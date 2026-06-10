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力積電成功籌資8.86億美元 強化投資未來動能

2026/06/10 08:36

力積電成功籌資8.86億美元，強化投資未來動能。（記者洪友芳攝）力積電成功籌資8.86億美元，強化投資未來動能。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電（6770）宣布，昨（9）日透過發行海外存託憑證及員工認股籌資8.86億美元，這次發行的海外存託憑證（GDS）將於盧森堡證券交易所掛牌，每單位GDS為15股力積電普通股，發行價格為 31.65美元；GDS訂價相當於台股每股新台幣66.68元，較9日該公司股票平均成交價約折價5.73%。力積電將依未來營運發展善用資金購置機器設備、導入新技術，以強化國際競爭力。

力積電表示，這次共約3.95億新股參與海外存託憑證發行，加上員工認股，合計發行4.2億普通股。透過此次籌資8.86億美元，該公司將投入資源優化邏輯與記憶體技術整合，並加速3D AI 代工業務的推進，有效掌握AI商機。

受惠於AI相關運算需求的快速成長，全球記憶體需求大幅提升。力積電指出，長期深耕記憶體相關製程，結合邏輯與先進封裝技術，該公司能為客戶提供更完整且具競爭力的晶圓代工服務。此外，隨著 AI GPU、高效能運算（HPC）及大型資料中心需求的迅速擴張，力積電將結合既有晶圓製造技術與獨特的3D AI Foundry能力，持續在高速成長的AI供應鏈中建立競爭優勢。

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