台積電上榜！13F揭華爾街「聰明錢」最愛5檔股票全曝光

華爾街頂級基金經理人最新布局曝光 台積電上榜最愛5檔股票。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕每季向監管機構提交的「13F文件」，向來被視為觀察華爾街資金流向的重要指標。《The Motley Fool》報導，根據最新13F申報資料分析，台積電擊敗輝達、蘋果與微軟，成為多位億萬富豪基金經理人的核心持股，名次僅次於亞馬遜。

外媒指出，受華爾街聰明錢青睞的這5家公司，包括亞馬遜、台積電、Google母公司Alphabet、叫車平台Uber，以及支付龍頭Visa。這5家公司雖橫跨不同產業，但背後都有2個共同特徵：難以撼動的產業護城河，以及與AI革命高度連結的成長潛力。

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分析師指出，「13F文件」一向被市場視為觀察華爾街資金流向的重要指標，透過這些文件，投資人得以一窺頂尖基金經理人在上一季增持或減碼哪些股票，以及哪些產業趨勢正受到市場最敏銳資金的關注。

統計顯示，這次上榜的亞馬遜，是最受歡迎的標的，共有6位億萬富豪將其列為主要持股，包括Appaloosa創辦人David Tepper、Third Point創辦人Dan Loeb、Baupost創辦人Seth Klarman、Tiger Global創辦人Chase Coleman、Pershing Square創辦人Bill Ackman，以及Glenview Capital創辦人Larry Robbins。

排名第二的是台積電，共有4位億萬富豪基金經理人持有，包括 Coatue Management 創辦人拉方特 （Philippe Laffont）、Tiger Global 創辦人柯爾曼、Viking Global 創辦人哈佛森 （Ole Andreas Halvorsen），以及 Duquesne Family Office 創辦人朱肯米勒 （Stanley Druckenmiller）。

報導指出，受華爾街「聰明錢」青睞並真金白銀購買的這些企業，都具備明確的市場領導地位。以亞馬遜來說，除了是全球電子商務龍頭外，其旗下Amazon Web Services（AWS）更是全球最大的雲端基礎設施服務平台。截至今年3月的季度，AWS營收年增28%；Google Cloud營收更大增63%，顯示企業客戶對AI應用的需求依然強勁。

至於台積電，更是全球先進晶片製造不可或缺的核心角色。從AI GPU、智慧手機處理器，到高效能運算晶片，全球最先進的半導體產品幾乎都必須依賴台積電的先進製程技術。

對台積電而言，AI帶來的效益更加直接，隨著輝達等客戶對先進封裝與先進製程需求持續攀升，台積電不僅握有龐大的訂單能見度，更享有供不應求所帶來的定價能力。在全球先進晶片產能有限的情況下，台積電的技術領先優勢，使其成為AI供應鏈中少數兼具成長性與獲利能力的企業。

至於Alphabet，旗下Google掌握全球約9成搜尋流量；Uber占據美國叫車市場約4分之3市占率；Visa則穩居全球信用卡支付網路龍頭。分析師指出，Uber雖不像台積電或亞馬遜那樣被直接視為AI概念股，但其商業模式同樣高度依賴人工智慧技術，從乘客與司機配對、路線最佳化，到即時調整價格提升整體獲利能力，AI早已深度融入Uber日常營運。

報導指出，這些億萬富豪的投資方向，透露出一個清晰訊號，AI時代的市場，真正重視的不只是熱門題材，而是那些能夠長期維持競爭優勢、並且持續從AI浪潮中獲益的企業。

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