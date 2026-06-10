台灣成關鍵推手！日本愛媛柑橘外銷創新高 真實數據曝光了

日本愛媛縣出產的柑橘類去年度的出口量與出口金額雙雙創下歷史新高。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本愛媛縣出產的柑橘類出口創下新高。最新統計顯示，愛媛產柑橘類在去年出口量與出口金額雙雙刷新紀錄，而出口成長的原因在於針對台灣中產階級市場進行行銷推廣，以及針對歐洲市場出口的河內晚柑品牌「misho」所進行的產地視察等措施已開始顯現成效。

日本愛媛縣松山市近日召開「愛媛愛食品推進機構」年度總會，會中公布最新出口數據指出，去年包括溫州蜜柑、河內晚柑等在內的柑橘產品出口量達248.3噸，較前一年度增加約67噸，創下歷史新高；出口總金額則達約1億5428萬日圓（約3097萬元新台幣），同樣刷新紀錄。

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在出口市場方面，共涵蓋9個國家與地區，其中以香港為最大市場，出口量達135.6噸，其次為新加坡41.3噸，台灣則為36.5噸，顯示東亞與東南亞市場需求持續穩定成長。

機構分析指出，出口成長主因包括針對台灣中產階級市場加強行銷推廣，以及針對歐洲市場主打的河內晚柑品牌「misho」進行產地參訪與品牌行銷，相關策略已逐步顯現成效。

至於今年度計畫，該機構表示將持續強化對台灣中晚柑市場的銷售活動，同時推進「misho」柑橘在北歐市場的拓展布局，以進一步擴大全球銷售版圖。

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