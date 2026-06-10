好萊塢要完了？他一人靠AI就打造出影展級電影 拍片成本震撼業界

全由AI生成的劇情長片《紫羅蘭之夢》（Dreams of Violets），即將登上美國翠貝卡影展。（圖擷取自imdb）

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）正在改寫好萊塢電影製作模式？一部全由AI生成的劇情長片《紫羅蘭之夢》（Dreams of Violets），即將登上美國翠貝卡影展（Tribeca Film Festival），由於AI生成意味著製作影片不再需要佈景、攝影和演員，引發業界對未來電影製作工作就業結構改變的關注。

《Business Insider》報導，《紫羅蘭之夢》幾乎由伊朗裔英國籍的創作者庫沙（Ash Koosha）獨自完成，他在倫敦住處透過AI工具，包括Anthropic旗下Claude等生成式AI系統，取代傳統演員與攝製團隊，完成整部作品。而全片成本僅約2000美元（約6.37萬元新台幣），主要支出為AI工具訂閱費與算力資源。

請繼續往下閱讀...

該片成為翠貝卡影展史上首部入選的「完全AI生成長片」，該影展也被視為全球最具競爭力的獨立電影平台之一。

庫沙身為流亡海外的伊朗人，他表示，使用AI並非單純創作選擇，而是出於安全與現實限制，如果可能，他會更希望採用完整製作流程。他指出，影片靈感來自伊朗政府今年1月鎮壓抗議行動的真實事件，但若採用傳統拍攝方式，無法在當地安全取景，也不可能讓演員承擔風險。

他接受《Business Insider》訪問時表示，自己過去曾在伊朗遭受迫害，因此希望透過影像重建外界無法完整看見的事件真相。

《紫羅蘭之夢》劇情描繪5名陌生人在抗議鎮壓期間躲避暴力士兵，1名坐輪椅的孩童則在過程中觀察並介入事件，故事背景設定於德黑蘭，並參考長達47年來的伊朗民間抗爭歷史。

AI在電影產業的角色，早在2023年好萊塢編劇與演員罷工期間就引發激烈爭議，如今庫沙的實驗，則被視為AI可能重塑電影產業的一個現實案例。

庫沙分享，這部75分鐘的作品僅耗時約2個月就完成，要不是他自己還有科技新創執行長的工作，甚至可能縮短至3週內就會完成。庫沙指出，AI主要負責生成影像內容，取代傳統拍攝中演員、服裝設計、場景勘景與攝影等環節，而劇本則由他親自撰寫。他強調整個創作流程仍由他完全掌控，「我是100%最終決策者」。

但這也引發外界好奇，如果1個人就能用AI製作出影展級電影，那好萊塢的工作會怎麼辦？不過庫沙就此表示，AI並非萬能工具，並不適合所有電影創作。他直言，目前市面上部分「AI可一鍵生成電影」的宣傳過於誇大，「這是完全錯誤的行銷」。

他認為，AI無法取代電影專業背景，真正完成作品的關鍵仍在於創作者是否具備影視產業知識與判斷能力。

在他看來，AI的真正價值在於改變工作流程，而非消滅專業，他預期未來電影產業將出現角色轉型，例如燈光、攝影與聲音設計等專業人員，將從片場轉向以AI工具進行遠端創作與參與。庫沙甚至指出，理解光影與攝影邏輯的專業人才，若能掌握AI影像生成技術，本身就可能成為新型態職業。

至於配音領域，他則認為仍是AI較難取代的一環。《紫羅蘭之夢》中，他親自為多個角色配音，再透過變聲工具調整性別與年齡特徵。他也透露，下一部作品將嘗試引入5名具電影經驗的工作者，讓他們以AI協作方式參與製作。他強調，這類新型工作「需要電影專業背景」，並非任何產業背景的人都能勝任。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法