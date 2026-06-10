囤貨潮再現！日媒爆婆媽瘋搶「這幾樣」商品 「它」賣到斷貨

受國際原油與石腦油價格一路狂飆，這場地緣風暴，正悄悄吹向民生消費市場，引爆一波驚人的「漲價前夕囤貨狂潮」。（彭博，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕中東局勢動盪不安，6月伊朗局勢再度陷入緊張，日媒報導，受到荷姆茲海峽危機衝擊，國際原油與石腦油價格一路狂飆，而這場地緣政治風暴，正悄悄吹向民生消費市場，引爆一波驚人的「漲價前夕囤貨狂潮」！數據顯示，5月在一般商品類中，以「黏合劑」銷量最驚人，較去年暴增逾3成，甚至出現斷貨，另保鮮袋、家用塑膠手套等也全面進暢銷榜。

報導指出，根據大數據機構「Intage SRI+」追蹤全國約6000 家門市的最新銷售數據，5 月份的市場出現了極其戲劇性的變化，消費者究竟買了些什麼呢？

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隨著包裝材料與物流成本飆升，消費者為了趕在6月物價全面失控前「避險」，5 月份各通路紛紛湧現掃貨人潮。

在一般商品類別中，黏合劑（膠水/強力膠）強勢衝上榜單第6名，數據顯示，自5月11日起連續3週銷售額年暴增超過30%。除了價格調漲因素，銷量更是實打實地超越去年。據悉，由於供應鏈斷貨、大包裝商業用料難調，連小型企業都跑來零售店搶貨。

此外，石腦油衍生產品也紛紛上榜，如食品保鮮袋（第8名）、家用塑膠手套（第10名）以及保鮮膜（第17名），銷量全數開出紅盤，反映出消費者對未來斷貨、漲價的集體焦慮。

根據7萬人購物數據顯示，為了抗通膨，聰明的家庭主婦紛紛倒戈選擇性價比更高的通路「自有品牌」。5 月份家用手套的自有品牌市佔率衝上36%，大增4.1個百分點；保鮮膜的自有品牌佔比更飆到24%，暴增5.7個百分點。

在食品類銷售榜中，「蛋白質粉」衝上第3名，除了荷姆茲危機推高了包裝和物流成本，背後還有一個令人意想不到的原因，竟是因為美國肥胖症治療藥物（瘦瘦針等）大流行，導致特定原料全球需求暴增、成本飆漲，迫使業者宣佈 6 月大漲價，刺激大批健身愛好者在5月瘋狂囤貨。

相較之下，同樣在6月漲價名單上的納豆（第16名），雖然買氣依舊強勁，但因為保質期太短，消費者「想囤也沒辦法囤」，並未出現爆發性增長。

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