黃金不妙了！渣打曝最壞情境

今年黃金價格已轉為下跌，跌幅超過2%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管黃金價格仍高於3月低點，但黃金再度出現一項看跌訊號，因為今年黃金價格已轉為下跌，今年以來，這項貴金屬已累計下跌超過2%，而自上週五（5日）跌破200日移動平均線這一關鍵支撐位後，金價累計跌幅已超過5%，在最新發布的貴金屬報告中，渣打銀行（Standard Chartered Bank）全球大宗商品研究主管庫珀（Suki Cooper）表示，隨著投資人開始拋售虧損中的黃金ETF部位，金價短期內恐面臨更大下行壓力，下一道重要技術支撐區可能下看每盎司4100美元。

庫珀表示：「我們預期，在總體經濟逆風因素推動下，短期內黃金價格走勢將變得更加脆弱。已再次開始跟隨實質殖利率的變化而波動。」

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庫珀解釋，傳統上，ETF市場的投資需求與實質殖利率之間的相關性，比與實體市場中的其他結構性因素之間的相關性更為密切。通膨升溫正迫使市場開始反映美國聯準會（Fed）可能在今年底前升息的預期。

這些市場預期正在推升實質殖利率，進而提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本。

報告指出，黃金ETF資金流向已出現轉弱跡象。雖然投資人短線操作部位在5月轉趨樂觀，但黃金ETP（交易所交易產品）持倉量當月減少16公噸，且6月以來仍持續下降。

庫珀表示，目前市場首先必須觀察每盎司4250美元關卡。根據渣打分析，以近期低點價格每盎司4250美元計算，已有至少270公噸黃金ETP持倉陷入虧損；若以先進先出（FIFO）方式推算，今年虧損部位規模甚至可能高達465公噸。

她進一步警告，若金價跌至每盎司4000美元，虧損持倉將增加至298公噸，恐引發更多投資人停損賣出，進一步加劇市場賣壓。

除殖利率上升外，近期美元重拾升勢，也對金價形成額外壓力。由於美元與黃金通常呈現反向關係，美元走強往往削弱黃金作為避險資產的吸引力。

不過，庫珀認為，雖然短期走勢仍偏弱，但她對金價中期前景依舊維持樂觀看法，預期在市場重新調整後，黃金仍有機會恢復上漲動能。

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