有房有存款！7旬老夫婦悲揭1殘酷現實，憂晚年崩盤。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕「我們真的受夠了」，靠著24萬日圓（約新台幣4.8萬）維生的1對7旬老夫婦，面對35年前砸4500萬日圓（約新台幣900萬）買下的夢想家園，如今卻成為威脅退休家庭財務的一大風險，面對安穩退休計畫破滅，悲喊現只想快點賣房逃離。

日媒報導，現年74歲的佐藤和夫（化名），在35年前砸下4500萬日圓買下了1棟佔地50坪、擁有寬敞庭院的獨棟房。那時，院子裡有孩子的笑聲、夏天的塑膠游泳池與烤肉香，每月12萬日圓（約新台幣2.4萬）的房貸是甜蜜的負擔。

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如今，房貸在60歲前順利還清了，但這棟曾經是他們夢想的家園，卻在他們步入晚年時，成為「吃錢怪獸」。

隨著歲月流逝，和夫被診斷出脊椎狹窄症，無法久站，而71歲的妻子美智子（化名）也深受膝關節炎所苦，昔日夢幻花園，瞬間變成兩人的體力地獄。

「夏天只要兩週不除草，雜草就會長到腰部那麼高。我現在進去割草不到10分鐘，背就痛到快直不起來。」和夫無奈地說。去年因為體力實在無法負荷，他們轉而求助老人服務中心幫忙除草，沒想到１趟就要1.8萬日圓（約新台幣3600元）。光1個夏天除草3次，5萬日圓（約新台幣1萬）就沒了，對於每個月僅靠24萬日圓養老金度日的兩老來說，並非是一筆小錢。

然而，除草只是前菜，真正的致命一擊隨之而來。前年的梅雨季節，2樓臥室開始滴滴答答漏水，外牆的油漆也嚴重剝落，在請當地建築公司估價後，得到的屋頂與外牆翻修報價高達298萬日圓。

由於佐藤夫婦目前每月的養老金扣除基本水電、伙食、房屋稅與兩人龐大的醫療費後，幾乎沒有剩餘現金。雖然手頭上有過去存下的1500萬日圓（約新台幣300萬）積蓄，但那是為了未來重病住院或入住養老院的「保命錢」，兩老根本不敢動用。這筆近300萬的突發修繕費，宛如巨石般直接砸碎了他們的安穩退休計畫。

「我從沒想過維護1棟房子會這麼累，說實話，只要有人願意買，我想立刻賣掉它。」和夫垂頭喪氣地說。一旁的美智子也無奈點頭：「年輕時總想要大房子、大花園，現在才知道，這都是負擔。」

專家表示，買房是人生中最大的支出之一，然而，其價值也並非永恆不變，隨著房屋老化和居住者老化，即使在仍在工作期間，也有必要在適當的時候考慮「搬到小房子」或「縮小居住空間」等方案，以保障退休後的生活。

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