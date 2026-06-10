股市震盪！謝金河曝「投資成敗關鍵」：極端預測多半失準

美國經濟學家魯比尼曾預測，美國及全球經濟將陷入漫長且嚴峻的調整，並持續至2023年。（彭博資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕近期全球股市劇烈震盪，市場情緒隨之起伏。財信傳媒集團董事長謝金河引述資深基金經理人沈萬鈞的說法稱，投資人真正拉開差距的關鍵，不在於掌握多少市場消息，而是在市場波動之際，能否維持紀律進行風險控管與投資判斷；對企業基本面的深入研究與理解，才是決定投資成敗的重要因素。

謝金河9日在臉書發文指出，自己多年來密切關注國際知名投資大師與經濟學家的觀點，但觀察發現，不少市場名人經常基於個人判斷進行極端預測，而這類預測往往未必準確。

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他舉例，有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼（Nouriel Roubini）曾於2021年預測，美國及全球經濟將陷入漫長且嚴峻的調整，並持續至2023年，但後續經濟表現與其預測存在落差。

謝金河也提到已故新興市場投資人莫比烏斯（Mark Mobius）。他表示，1997年亞洲金融風暴期間，莫比烏斯曾大舉出清所管理基金持有的上海B股部位，而當時市場正接近低點。

他並指出，莫比烏斯近年來持續看淡加密貨幣市場，多次預測比特幣價格將跌至1萬美元、甚至5000美元以下，但相關預測是否成真，仍有待市場驗證。

此外，暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）多年來也持續警告全球金融市場將面臨重大危機，並多次預測股市將出現歷史性崩盤。謝金河指出，相關言論近年來愈發頻繁，但市場實際發展並未完全符合其預測。

在商品市場方面，謝金河提及有「商品大王」之稱的投資人羅傑斯（Jim Rogers），指出其長期看好中國經濟發展，並對美國前景抱持較悲觀看法。他回憶，羅傑斯曾預測國際油價將長期維持在每桶300美元以上，但後續市場走勢並未如預期發展。

至於近期人工智慧（AI）產業前景，謝金河指出，《大賣空》主角原型之一的投資人麥可．貝瑞（Michael Burry）持續對AI熱潮提出警告；不過，超微（AMD）執行長蘇姿丰則認為，AI產業發展仍處於早期階段，猶如棒球比賽進行至第三局，而國巨董事長陳泰銘也曾以「二局半」形容AI產業發展進程。

謝金河認為，面對各界看法分歧，投資人與其追逐市場名人的預測，不如投入更多時間研究產業與企業基本面。他強調，過度樂觀或過度悲觀的極端預測，往往難以準確反映市場未來走向，投資最終仍須回歸理性分析與長期研究。

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