金價跌破4200美元只是剛開始！花旗拋震撼彈全說了 最新目標價曝光

金價跌破4200美元只是剛開始！花旗拋震撼彈全說了，最新目標價下調到3500美元。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕受到本週美國通膨壓力超預期升溫，黃金持續遭到投資人拋售，週三黃金現貨每盎司跌破4200美元，不過，修正只是剛開始，花旗拋震撼指出，如果關荷姆茲海峽封鎖狀態持續到夏季，全球黃金購買力將面臨大限縮，屆時黃金價格恐將直接崩跌至3500 美元，以週二收盤價4264美元，尚有約18%的下跌空間。

週三亞洲盤，黃金現貨開低走低，直接跌破4200美元大關，回測4184美元，大跌80美元或1.87%。

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CNBC報導，花旗分析師在最新報告中表示，黃金短期內的風險偏斜看起來非常負面。現在想要進場抄底，除非你100%確定局勢不會再惡化，否則對於沒有設好大幅止損、又缺乏長期投資視野的人來說，現在的黃金是『極高風險』資產。

分析師指出，2月28日美伊戰爭爆發後，黃金作為動盪時期守護神的聲譽就開始遭到質疑。目前黃金正遭遇前所未有的4大逆風，首先荷姆茲僵局導致高能源價格；其次上週美國就業報告太亮眼，市場預期年底將升息，在強勢美元與高實質利率下，無收益的黃金瞬間失寵；第三則是新興市場經濟活動疲弱，實體買盤縮手，最後則是全球央行態度轉變，導致投資性買方力道疲軟。

不過，黃金多頭也不用太過絕望，花旗強調，長期而言依舊看好黃金走勢。只要荷姆茲海峽的僵局最終得到緩解、能源價格回落，重壓在黃金頭上的逆風就會減弱，屆時黃金價格也將迎來真正的「觸底反彈」契機。

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