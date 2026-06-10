美股收盤》科技股疲弱！標普、那指走低 台積電ADR收紅

週二美股漲跌互現。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕因科技股反彈消退，加以美國總統川普表示美國必須對伊朗擊落美國直升機一事做出回應，週二標普500指數和那斯達克指數分別下跌0.26%、0.97%，道瓊指數則上漲86.10點、0.17%，費半導體指數下跌1.93%，台積電ADR小漲0.26%，收在427.92美元。

綜合外媒報導，川普在社群媒體上發文稱，伊朗擊落一架在荷姆茲海峽巡邏的美國阿帕契直升機，誓言要予以回應，加劇市場對中東戰爭停火前景的懷疑。

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另外，科技股在週一反彈後，表現疲弱。美光週一反彈10%後，週二下跌1.4%，上週兩天內累計下跌約20%，其中上週五暴跌13%。博通上週同樣經歷兩天大幅下跌，週一反彈未能持續，下跌1.1%。

馬斯克旗下太空探索公司SpaceX預計本週五（12日）在那斯達克市場掛牌上市，也可能成為美國股市的一大阻力，因為投資人擔心高成長科技股可能出現過度樂觀情緒。SpaceX計畫籌集750億美元，目標估值為1.75兆美元，將是IPO史上最高的估值。

道瓊工業指數上漲86.10點或0.17%，收報50872.11點。

標普500指數下跌19.08點或0.26%，收在7386.65點。

那斯達克指數下跌250.84點或0.97%，收25678.82點。

費城半導體指數下跌248.88點或1.93%，收12657.81點。

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