電子支付大車拼！LINE Pay連3月 稱霸代收代付市場

電子支付大車拼！LINE Pay連3月稱霸代收代付市場。（圖LINE Pay提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕國內電子支付機構持續「大車拼」！金管會公布「電子支付機構帳戶」的兩大統計， 其中，在「當月代理收付實質交易」方面，今年4月被市場稱為「大魔王」LINE Pay Money（連加電子支付），已連續第三月榮登冠軍寶座，並以87.26億元大幅領先、超車競爭對手；此外，在「使用會員人數」方面，「街口電子支付」以725萬人居冠，其次是「一卡通」票證的723萬人，緊接在第三名是「全支付」的717萬人。

針對電子支付機構業務市場現況，銀行局副局長王允中表示，截至今年4月底止，計有10家專營電子支付機構及19家兼營電子支付機構（含銀行及中華郵政股份有限公司）。

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首先，就「當月代理收付實質交易」，金管會統計，今年4月底的金額289.9億元（上月份約為272.5億元），較上月增加約17.4億元，月增率為6.39% ；若較去年同期增加86.5億元，年增率達42.53%。

檢視個別業者表現，來勢洶洶的「LINE Pay Money」，儼然讓電子支付市場出現大地震，令市場排名整個大洗牌；回顧過去，自去年（2025年）12 月初正式上線，其代理收付金額在首月參戰，就搶下第四名的好成績，沒多久，又今年1月攻上第二名；緊接著，分別在今年2月、3月及4月，連續三個月稱霸市場，衝上第一名，展現強大的市場滲透力。

根據統計，「LINE Pay Money」今年４月底的代收代付金額達87.26億元，其次是「街口電子支付」的57.88億元，至於第三名為「全支付」的53.98億元；其中，「LINE Pay Money」在代收代付金額方面，目前是穩居第一名。

其次，就電子支付的「使用者人數」來看，銀行局表示，截至今年4月底，電子支付帳戶總使用者人數約4038萬人，首次突破４千萬人大關，月增約41萬人，換算成年增率為25.36%，顯示我國使用電子支付的民眾，持續穩定增加當中，前景可期。

進一步比較，電子支付的使用人數，最多是「街口電子支付」：多達725.57萬人；人數第二多是「一卡通票證」723.34萬人；第三是「全支付」717.1萬人；第四名是「悠遊卡」416萬人，至於第五名是「LINE Pay Money」的390.89萬人居第五名。

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