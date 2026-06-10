振宇每股配發2.1元

振宇五金女董曾善（中）獲董事會推舉續任董座。（業者提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中部最大五金連鎖超商振宇五金（2947），完成第8屆董事全面改選，股東常會宣布發放每股現金股利2.1元，現任董事長曾善獲董事會得票權數第一，獲選續任董座，曾善強調，持續推動連鎖1百店及數位轉型目標。

振宇五金在台中南屯區成立首家門市，現有板橋三民店、新竹忠孝店、龜山復興店及東港光復店等91全台門市，股東會於本月召開通過承認114年度營業報告書、財務報表及盈餘分配案事項，每股配發2.1元現金股利，曾善續任董事長，穩健推進百店與數位布局。

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振宇前身為聯達五金 ，1979年成立以批發為主，曾善夫婿洪坤山曾是五金學徒，婚後，曾善賣掉嫁妝金飾，加上存款、標會籌資187萬元，夫妻創業歷經40多年成為中部最大五金連鎖超商，旗下員工超過3百人。

根據財報顯示，振宇五金2025年合併營收達新台幣 22 億 9930萬元，年增5.73%，創下歷年新高，而受惠於多樣性新品導入等效益，全年毛利率為39.54%，年增1.03個百分點，全年營業利益達 9027 萬，營運效率持續改善，稅後淨利為 6,717 萬元，每股盈餘（EPS）為 3.17 元。

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