半導體產業蓬勃繁榮！韓央行：南韓去年人均GNI被台灣反超

半導體產業讓台灣去年經濟呈跳躍式成長。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕南韓《BusinessKorea》與《朝鮮日報》9日報導，由於韓元貶值，去年南韓人均國民所得毛額（GNI）連續第3年維持在3.6萬美元區間，落後台灣與日本。

根據南韓銀行9日公布的「2024國民帳戶（終版）與2025年國民帳戶（初版）」報告。以韓元計算，南韓人均GNI去年達5257萬韓元，年增4.6%，然而，以美元計算則僅年增0.3%至3萬6963美元（116.8萬台幣）。

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人均GNI的統計是將一個國家公民的國內與國外總收入除以人口規模而取得。當進行國際間的人均收入比較時，主要使用美元計算。即使以韓元計算，所得明顯增加，但若韓元貶值，人均GNI換算成美元則難以出現顯著成長。

南韓的人均GNI在2014年首度超越3萬美元後穩定成長，並在2021年達到最高的3萬7898美元。然而，2022年韓元重貶，使人均GNI降至3.5萬美元區間，自2023年至去年，連續3年維持在3.6萬美元區間。

2023年、2024年南韓連續兩年領先日本與台灣，截至2024年在超過5000萬人口國家中排名第6，僅次於美國、德國、英國、法國與義大利。

然而，去年該趨勢逆轉。台灣人均GNI站上4萬0626美元（128.4萬台幣），首度突破4萬美元。日本也預計上升至3.8萬美元左右（120.1萬台幣），致使南韓在5000萬以上人口國家中降至第7名。

台灣跳躍式的發展主因在於半導體產業的蓬勃繁榮。在人工智慧（AI）需求擴大以及全球半導體產業的環境改善下，作為台灣經濟核心產業的資訊技術製造業呈現強勁成長。至於日本，儘管日圓疲軟，但由於統計基準年的調整，經濟規模估值增加，影響了人均GNI的成長。

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