台灣對銷往中國AI晶片出口祭出新管制？經濟部：溝通中

傳台灣對中國晶片出口管制，將有迄今最強舉措。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕彭博資訊引述知情人士報導，台灣政府正研議大幅收緊對中國AI晶片出口管制措施，作為與美國持續談判的一環，並與美國措施保持一致，而此目的雖是以打擊半導體走私為目標，但恐招致北京的譴責；經濟部說明，就違規轉運等議題，會持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標，何時上路還在討論及溝通中。

外電指出，台灣將強化高階晶片管制，經濟部回應，將持續強化我國戰略性高科技貨品的管理機制，以符合國際出口管制的發展趨勢，並同時保障我國家安全。

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經濟部強調，美國近年依據其「出口管制條例」（EAR）及相關管理規定，加強先進晶片及半導體設備的出口管制。美國作為台灣最重要的貿易夥伴，台灣持續在既有機制下，就高科技貨品的違規轉運等議題，持續與美方進行聯繫溝通，以落實雙方共同的出口管制目標。

台灣上月才首次拘留涉嫌走私晶片的人員，但所援引的罪名僅為較輕微的偽造文件罪。外電報導指出，這個構想旨在為台灣當局提供更多法律工具，以解決先進硬體（例如搭載輝達晶片的AI伺服器）從台灣流入中國的問題。

彭博指出，台灣正在考慮制定新規，將AI晶片銷售限制擴大至所有中國客戶，而「不僅限於華為」等現有黑名單上的企業。這也是台灣與美國持續進行的貿易談判的一環，可將未經授權向中國出口AI晶片的行為列為刑事罪行追究。

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