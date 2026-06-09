三信銀經營權之爭 銀行局：未收到股權核准申請

針對台中商銀經營權問題，銀行局副局長王允中表示，已收到陳情函，後續將依程序依法審核。圖為銀行局副局長王允中。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕擁有百年歷史的三信商銀，近日傳出經營權之爭。三信銀行董事長廖松岳日前向金管會具名陳情，檢舉市場派疑未依法申報持股；對此，銀行局副局長王允中表示，我們的確已收到陳情函，但目前看來無具體事證，尤其，也沒有收到任何股權核准申報，後續將依程序依法審核。

台中銀行是國內老字號的金融機構，6月26日將召開股東會改選董事，首先，市場傳出，大股東蕭家要結盟板信商銀與寶佳等，劍指經營權，雙方目前均採足額提名；不過，廖松岳已經主動向金管會陳情，質疑板信關係戶與寶佳等市場派，涉及未依法申報持股，恐違反銀行法，若查明屬實，應剔除其表決權。

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此外，市場也關注三信銀改選後，董事資格是否涉及「金金分離」等監理規範。

對此，銀行局副局長王允中表示，金管會是在6月初收到陳情函，內容是市場派攻擊公司派三信銀，針對股權申報及核准問題；他表示，目前尚沒有收到任何股權核准申報，股東會後將依法審核。

目前現行法令規定相當明確，「同一人或同一關係人」持有銀行股份超過5%，須向主管機關申報；若持股超過10%，則須事先申請核准，我們會按照法令規範走。

王允中表示，金管會至今都沒有收到相關申請案，因此，之後會依法辦理；如果是還在發展中的案子，金管會不便就個案、做評論。

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