勞動部攜手企業推動「員工協助方案」下半年課程免費報名

勞動部推動員工協助方案，下半年免費講座與訓練登場。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕為支持企業營造關懷友善職場，勞動部鼓勵企業推動「員工協助方案（EAP）」，透過多元化宣導及輔導策略，引導企業重視員工關懷與健康，落實推動工作與生活平衡。預計下半年將有5場專題講座及訓練課程推出，均為免費報名。

勞動部指出，為協助企業發展適合員工的友善措施及建立員工協助方案機制，勞動部辦理「專家入場輔導」服務，媒合實務專家親自入場輔導，協助企業針對內部組織文化與員工需求，盤點相關資源、規劃特色方案及評估推動成效等，排解企業推動困難與提供推動建議。自110年起至114年止，已入場協助246家次企業推動員工關懷措施。

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此外，為了推廣員工協助方案理念，提升企業規劃友善措施的專業知能，勞動部定期辦理「員工協助方案教育訓練」及「工作生活平衡實務講座」，邀請實務專家及優良企業分享推動經驗與作法，培力企業全方位建立員工關懷措施。企業參與踴躍，參訓人數自110年1,146家逐年提高，114年已增至2,195家，今年報名參訓家數更已近3,000家，顯見企業對推動員工協助方案的重視。

根據規劃，115年下半年排定的專題講座及訓練課程均已出爐，課程均為免費報名。

一、6月25日（四）線上辦理「突發事件管理全攻略：職場危機與申訴處理注意事項」及「如何推動工作與生活平衡，建造全方位員工照顧措施」，協助企業強化應變能力，及邀請優良企業分享友善家庭照顧措施推動作法。

二、7月16日（四）線上舉辦「銀髮力×人才再設計：打造跨世代永續勞動力」，鼓勵企業借重資深人才經驗，營造跨世代合作文化。

三、7月17日（五）及9月15日（二）分別於台中及台北實體辦理「EAP專業人員訓練規劃及執行班」，透過模擬案例分組演練，協助企業建立員工關懷機制。

四、7月30日（四）實體辦理「AI時代混合辦公模式下的組織領導」，教導企業如何與時俱進，發展遠端工作的管理模式。

五、8月13日（四）線上舉行「職場心理危機急救對策：風險預警與介入策略」，增進企業對員工身心狀況的預警及處理能力。

勞動部呼籲企業重視員工身心健康與工作生活平衡，鼓勵事業單位善用勞動部各項資訊與資源，齊心打造令員工幸福有感、安心穩定工作的友善職場。有關專家入場輔導及各項教育訓練資訊，歡迎至「工作生活平衡網」查詢。

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