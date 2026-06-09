助中小企業獲第1桶金 經部SBIR先期研究補助上看150萬元

經濟部中企署今（9）日舉辦「SBIR小型企業創新研發補助成果記者會」。（中企署提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕為鼓勵國內中小企業加強技術與服務創新的研發，經濟部多年來推動「小型企業創新研發計畫」（SBIR），提供企業「先期研究（Phase 1）」100萬至150萬元補助，支持企業取得投入研發創新的第一桶金，解決研發初期資金缺乏的挑戰。

經濟部中企署今（9）日舉辦「SBIR小型企業創新研發補助成果記者會」，現場邀請4家廠商分享SBIR協助產業升級轉型的具體效益，其中，鑫榮機械對製程數位化以提升產能；上泰工業開發低碳化汽車金屬料件擴大營收；遊山茶訪開發AI識茶機台，解決缺工、技術斷層窘境；先知科技運用AI技術提升農、工產業生產製程與品質管理。

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中企署長李冠志指出，SBIR計畫涵蓋創意發想、產品開發至商模落地，是企業投入創新研發的重要後盾，SBIR計畫自1999年啟動以來已核定逾8100件計畫，累計補助經費約129.6億元，並帶動企業研發投資約242億元。

中企署說明，SBIR計畫依據企業不同發展需求，提供3大研發補助類型，「地方型」是協助發展在地特色產業，「中央型」是支持產業技術創新與服務升級，「跨域型」則是鼓勵中小及新創企業跨域共同合作，運用創新科技或商業模式增加營收。

中企署指出，今年為加速對接產業轉型需求與國家政策，引領中小微企業全面共享AI等創新科技帶來的加值紅利，也提高補助額度，其中，地方型與中央型的「先期研究（Phase 1）」提供100萬元至150萬元補助，降低創新嘗試門檻，研究開發（Phase 2）由1000萬元提高至1200萬元，加值應用（Phase 2+）由500萬元提高至600萬元。

中企署指出，SBIR計畫今年以來核定金額超過7800萬元，較去年同期翻倍，件數也成長44%，AI技術導入案件也增加33%，此外，也設定創新科技主軸，已通過AI智慧應用、無人載具應用及淨零應用等共20案，預期將帶動企業拓展國內外營收達2.1億元。此外，SBIR計畫近年持續改良相關機制，從簡化申請流程、落實無紙化審查、大幅縮短審查時間，到先期研究階段，以簡報取代計畫書，提供更為便利的研發補助服務。

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