在「這個年齡」退休是個大錯誤！名家列出提早退休弊端

如果依賴退休金來補貼每月收入，那麼提早退休導致的福利減少可能會影響生活品質。此外，提早退休意味著儲蓄減少。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國人的平均退休年齡是62歲，但據美國知名的退休專家、作家兼播客主持人戴夫拉姆齊 （Dave Ramsey）稱，在這個年齡或更早退休可能是人們會犯的最大錯誤之一。

拉姆齊告訴Kiplinger.com網站：「人們低估了自己的壽命和所需的金錢」、「他們退休時要不是身無分文，就是過早退休。這就像跳傘前沒檢查降落傘一樣。」這或許適用於數百萬選擇提前退休的人，但不適用於因疾病、殘疾、裁員或家庭成員生病而被迫離職的人。

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拉姆齊也是解決方案公司的創始人兼執行長、暢銷書作家以及《拉姆齊秀》的主持人，幫助數百萬人擺脫債務，掌控自己的財務狀況，並實現退休目標。他以親身經歷舉例說明，26歲時，拉姆齊負債累累，被迫宣布破產，但他不僅擺脫了財務困境，還開創了教導別人如何實現財務自由的事業。

提早退休是數百萬美國人的夢想，無論這意味著在50多歲或60歲出頭就退出職場。雖然提前退休有其優勢，但也存在明顯的弊端，這使得拉姆齊堅決反對提前退休。

首先，如果在65歲醫療保險生效前退休，將不得不自費支付醫療費用，這可能會非常昂貴。此外，如果你不打算至少從事兼職工作，你必須想辦法增加儲蓄並創造現金流。由於多年沒有穩定收入，你很可能最終會耗盡積蓄。如果你在62歲退休領取社會安全金，就要做好終身領取社保金最多減少30%的準備。

如果退休儲蓄充足，手邊寬裕，這一切或許都沒什麼問題。但如果依賴社保金來補貼每月收入，那麼提早退休導致的福利減少可能會影響你的生活品質。此外，提早退休意味著儲蓄減少，而需要動用儲蓄的時間卻更長。

拉姆齊說：「不到萬不得已，就不要退休」； 「這意味著零債務、充足的退休金儲備以及清晰的每月預算很重要。如果需要，就延長工作時間，並像對待自己的未來一樣認真做好預算，因為這確實關乎你的未來。」

拉姆齊指出，背負債務退休是人們在退休時常犯的另一個錯誤。人們以為自己能應付每月的房貸或車貸，但一場突如其來的疾病或意外，就會讓他們瞬間陷入困境。

這就是為什麼拉姆齊說，人們退休後應該完全擺脫債務，包括還清房貸，無論利率多低。他說，如果你背負債務，你就無法在退休後實現財務自由和保障。

退休並非人生的終點。如果您退休過早或退休金不足，您還有其他方法可以彌補。您可以重返職場、縮小居住規模或減少預算。如果你還沒退休，你可以多存些錢或延後退休，以便將來處於更好的境地。

拉姆齊說：「做對的事永遠都不晚」；「 你可能沒有40年的時間了，但你還有今天。而今天就足以讓你開始扭轉局面。」

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